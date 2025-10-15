iPad Pro M5 vs iPad Pro M4: ¿qué diferencias reales hay?

Apple ha anunciado hoy el iPad Pro M5 con componentes internos mejorados y funciones inalámbricas optimizadas; aquí tiene un desglose y una comparación con la generación M4. Verá dónde importan las mejoras y dónde no marcan la diferencia. Obtendrá claridad sobre el rendimiento, el diseño y el impacto en el mundo real. Puede usar esto para decidir si debe actualizar ahora o esperar.

Diferencias de rendimiento y memoria

Todo empieza con el chip. El M5 de Apple aumenta el ancho de banda y eleva el límite de memoria predeterminado, lo que hace que la multitarea sea más fluida. Estas mejoras reducen la ralentización al gestionar proyectos grandes o al cambiar entre herramientas creativas. Las exportaciones pesadas también terminan más rápido gracias a la eficiencia añadida.

Sobre el papel, el M5 ofrece 153 GB/s de ancho de banda de memoria unificada en todas las configuraciones, mientras que el M4 alcanza un máximo de 120 GB/s. La mayoría de los modelos M5 se envían con 12 GB de RAM, frente a los 8 GB de referencia del M4. Las versiones de 1 TB y 2 TB siguen teniendo 16 GB para obtener el máximo espacio libre.

Tabla de especificaciones principales

Categoría iPad Pro M5 iPad Pro M4 CPU CPU de hasta 10 núcleos CPU de hasta 10 núcleos GPU 10 núcleos con aceleradores neuronales 10 núcleos con trazado de rayos Motor neuronal 16 núcleos, generación más rápida 16 núcleos Ancho de banda de memoria unificada 153 GB/s 120 GB/s Niveles de RAM 12 GB en 256 GB y 512 GB 8 GB en 256 GB y 512 GB RAM en 1 TB y 2 TB 16 GB 16 GB Motor multimedia 8K H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW 8K H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW

Las cifras proceden directamente de los materiales de especificaciones técnicas de Apple. Reflejan las diferencias fundamentales que afectan a los proyectos exigentes de hoy en día. También establecen expectativas para las cargas de trabajo que exigen memoria, GPU y motores multimedia. Le ayudan a decidir con confianza y sin conjeturas ni especulaciones.

Pantalla, tamaño y construcción

La experiencia de la pantalla sigue siendo coherente entre ambas generaciones. Apple sigue utilizando la pantalla Ultra Retina XDR tandem OLED con ProMotion, color P3 y True Tone. La opción de vidrio con nanotextura sigue siendo exclusiva de las configuraciones de gama alta. Ambos diseños mantienen el mismo chasis ligero y delgado que se siente de primera calidad durante el uso diario.

Las medidas son casi idénticas. Los modelos de 13 pulgadas se mantienen en 5,1 milímetros, mientras que las variantes de 11 pulgadas se mantienen en 5,3 milímetros. Las diferencias de peso son mínimas, lo que hace que cualquiera de los modelos sea fácil de transportar y usar durante largas sesiones.

Tabla de diseño y pantalla

Categoría iPad Pro M5 iPad Pro M4 Pantalla Ultra Retina XDR, tándem OLED Ultra Retina XDR, tándem OLED Tasa de refresco ProMotion de 10 Hz a 120 Hz ProMotion de 10 Hz a 120 Hz Opción de nanotextura Disponible en 1 TB y 2 TB Disponible en 1 TB y 2 TB Grosor 11 pulgadas 5,3 mm Clase de 5,3 mm Grosor 13 pulgadas 5,1 mm 5,1 mm Brillo 1000 nits SDR, pico HDR de 1600 nits 1000 nits SDR, pico HDR de 1600 nits

Los valores reflejan las páginas de especificaciones actuales de Apple para cada modelo. Confirman la paridad en los paneles que importan para el trabajo con el color y también confirman el diseño delgado que mejora la comodidad durante las sesiones largas. Mantienen las expectativas fundamentadas para cualquiera que se mueva entre tamaños.

Conexión inalámbrica, E/S y cámaras

La conexión en red experimenta un salto significativo. El M5 introduce Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 a través del chip N1 de Apple, que sustituye a la pila Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. Las variantes celulares ahora utilizan el módem C1X fabricado por Apple, lo que mejora la eficiencia y la latencia. Thunderbolt a través de USB 4 permanece, preservando el soporte de accesorios profesionales.

Las cámaras, por otro lado, siguen siendo las mismas. Ambos iPads llevan un sensor trasero de 12 megapíxeles y una cámara frontal horizontal de 12 megapíxeles con Center Stage. La calidad de audio también se mantiene sólida con cuatro altavoces y micrófonos de calidad de estudio.

Tabla de conectividad

Categoría iPad Pro M5 iPad Pro M4 Wi-fi Wi-fi 7 con Apple N1 Wi-Fi 6E Bluetooth Bluetooth 6 Bluetooth 5.3 Conexión móvil Módem Apple C1X, 5G Módem 5G de clase Qualcomm Puerto Thunderbolt / USB 4 Thunderbolt / USB 4 Pantalla externa Hasta 6K a 60 Hz Hasta 6K a 60 Hz

Los detalles de la conexión inalámbrica y la E/S proceden de las páginas de especificaciones de Apple. Describen las diferencias prácticas que se sienten en los entornos de red modernos. También describen la paridad en los puertos en los que confían los creadores a diario. Le ayudan a planificar los accesorios y los flujos de trabajo externos con confianza.

Lo que esto significa para su trabajo

La actualización tiene sentido si constantemente alcanza los límites de rendimiento o depende de tareas pesadas de IA. Una multitarea más fluida y una respuesta más rápida en las aplicaciones profesionales marcan la diferencia real. Los usuarios cuyas cargas de trabajo se mantienen ligeras pueden aferrarse al M4 sin perderse mucho. Ambos siguen siendo rápidos y fiables en el uso diario.

Consejos rápidos para la compra

Edita ProRes multi-stream o grandes conjuntos RAW en plazos ajustados. Elija M5 para obtener un rendimiento y una estabilidad más rápidos.

para obtener un rendimiento y una estabilidad más rápidos. Confía en las funciones de IA en el dispositivo para la escritura y los medios. Elija M5 para un rendimiento más sólido de Apple Intelligence.

para un rendimiento más sólido de Apple Intelligence. Principalmente lee, anota y realiza ediciones ligeras a diario. Quédese con M4 y ahorre su presupuesto para el almacenamiento.

En resumen: el M5 refina el rendimiento, la memoria y la conectividad sin cambiar la pantalla. Considere esto como una actualización de la productividad, no como un rediseño. Notará la mejora si su iPad ya está sobrecargado con tareas exigentes, pero, por lo demás, el M4 sigue siendo un compañero profesional sólido.