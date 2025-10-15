iPad Pro M5 vs iPad Pro M4 : quelles sont les véritables différences

Apple a annoncé aujourd’hui l’iPad Pro M5 avec des composants internes améliorés et des fonctionnalités sans fil optimisées ; voici une analyse et une comparaison avec la génération M4. Vous verrez où les gains sont importants et où ils ne font pas de différence. Vous obtiendrez des éclaircissements sur les performances, le design et l’impact réel. Vous pourrez utiliser ces informations pour juger s’il est nécessaire de faire une mise à niveau maintenant ou d’attendre.

Différences de performances et de mémoire

Tout commence avec la puce. Le M5 d’Apple augmente la bande passante et élève le plafond de mémoire par défaut, rendant le multitâche plus fluide. Ces améliorations réduisent le ralentissement lors de la gestion de grands projets ou du passage entre les outils créatifs. Les exportations lourdes se terminent également plus rapidement grâce à l’efficacité accrue.

Sur le papier, le M5 offre une bande passante de mémoire unifiée de 153 Go/s pour toutes les configurations, tandis que le M4 atteint un maximum de 120 Go/s. La plupart des modèles M5 sont livrés avec 12 Go de RAM, contre 8 Go de base pour le M4. Les versions 1 To et 2 To conservent 16 Go pour une marge de manœuvre maximale.

Tableau des spécifications de base

Catégorie iPad Pro M5 iPad Pro M4 CPU Jusqu’à 10 cœurs CPU Jusqu’à 10 cœurs CPU GPU 10 cœurs avec accélérateurs neuronaux 10 cœurs avec ray tracing Moteur neuronal 16 cœurs, génération plus rapide 16 cœurs Bande passante de mémoire unifiée 153 Go/s 120 Go/s Niveaux de RAM 12 Go sur 256 Go et 512 Go 8 Go sur 256 Go et 512 Go RAM sur 1 To et 2 To 16 Go 16 Go Moteur multimédia 8K H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW 8K H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW

Les chiffres proviennent directement des spécifications techniques d’Apple. Ils reflètent les différences fondamentales qui affectent les projets exigeants d’aujourd’hui. Ils établissent également des attentes pour les charges de travail qui sollicitent la mémoire, le GPU et les moteurs multimédias. Ils vous aident à décider en toute confiance et sans conjectures ni spéculations.

Écran, taille et construction

L’expérience d’affichage reste cohérente entre les deux générations. Apple continue d’utiliser l’Ultra Retina XDR tandem OLED avec ProMotion, couleur P3 et True Tone. L’option de verre nano-texturé reste exclusive aux configurations haut de gamme. Les deux designs conservent le même châssis léger et fin qui offre une sensation premium lors de l’utilisation quotidienne.

Les dimensions sont presque identiques. Les modèles de 13 pouces restent à 5,1 millimètres, tandis que les variantes de 11 pouces se maintiennent à 5,3 millimètres. Les différences de poids sont minimes, rendant les deux modèles faciles à transporter et à utiliser pour de longues sessions.

Tableau du design et de l’écran

Catégorie iPad Pro M5 iPad Pro M4 Écran Ultra Retina XDR, tandem OLED Ultra Retina XDR, tandem OLED Taux de rafraîchissement ProMotion 10 Hz à 120 Hz ProMotion 10 Hz à 120 Hz Option nano-texture Disponible sur 1 To et 2 To Disponible sur 1 To et 2 To Épaisseur 11 pouces 5,3 mm Classe 5,3 mm Épaisseur 13 pouces 5,1 mm 5,1 mm Luminosité 1000 nits SDR, pic de 1600 nits HDR 1000 nits SDR, pic de 1600 nits HDR

Les valeurs reflètent les pages de spécifications actuelles d’Apple pour chaque modèle. Elles confirment la parité sur les panneaux qui comptent pour le travail des couleurs et confirment également le design fin qui améliore le confort pendant les longues sessions. Elles maintiennent les attentes réalistes pour quiconque passe d’une taille à l’autre.

Sans fil, E/S et caméras

Le réseau connaît un bond significatif. Le M5 introduit le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 via la puce N1 d’Apple, remplaçant la pile Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. Les variantes cellulaires utilisent désormais le modem C1X conçu par Apple, améliorant l’efficacité et la latence. Le Thunderbolt sur USB 4 reste présent, préservant la prise en charge des accessoires professionnels.

Les caméras, en revanche, restent les mêmes. Les deux iPads sont équipés d’un capteur arrière de 12 mégapixels et d’une caméra frontale paysage de 12 mégapixels avec Center Stage. La qualité audio reste également excellente avec quatre haut-parleurs et des microphones de qualité studio.

Tableau de connectivité

Catégorie iPad Pro M5 iPad Pro M4 Wi-Fi Wi-Fi 7 avec Apple N1 Wi-Fi 6E Bluetooth Bluetooth 6 Bluetooth 5.3 Cellulaire Modem Apple C1X, 5G Modem 5G de classe Qualcomm Port Thunderbolt / USB 4 Thunderbolt / USB 4 Écran externe Jusqu’à 6K à 60 Hz Jusqu’à 6K à 60 Hz

Les détails sur le sans fil et les E/S proviennent des pages de spécifications d’Apple. Ils décrivent les différences pratiques que vous ressentez dans les environnements réseau modernes. Ils soulignent également la parité sur les ports sur lesquels les créateurs comptent quotidiennement. Ils vous aident à planifier les accessoires et les flux de travail externes en toute confiance.

Ce que cela signifie pour votre travail

La mise à niveau a du sens si vous atteignez constamment les limites de performance ou si vous dépendez de tâches d’IA lourdes. Un multitâche plus fluide et une réponse plus rapide dans les applications professionnelles marquent la véritable différence. Les utilisateurs dont la charge de travail reste légère peuvent conserver le M4 sans manquer grand-chose. Les deux restent rapides et fiables dans l’utilisation quotidienne.

Points d’achat rapides

Vous éditez des flux ProRes multiples ou de grands ensembles RAW avec des délais serrés. Choisissez le M5 pour un débit et une stabilité accrus.

pour un débit et une stabilité accrus. Vous comptez sur les fonctionnalités d’IA embarquées pour l’écriture et les médias. Choisissez le M5 pour de meilleures performances d’Apple Intelligence.

pour de meilleures performances d’Apple Intelligence. Vous lisez principalement, annotez et faites des modifications légères quotidiennement. Gardez le M4 et économisez votre budget pour le stockage.

En résumé : le M5 affine les performances, la mémoire et la connectivité sans changer l’écran. Considérez cela comme une mise à niveau de productivité, pas une refonte. Vous ressentirez le gain si votre iPad est déjà sollicité par des tâches exigeantes, mais sinon, le M4 reste un solide compagnon professionnel.