iPhone 17 Kamera: Was ist neu und warum es wichtig ist

Apple hat der Kamera des iPhone 17 viel Aufmerksamkeit gewidmet, und das zeigt sich. Die Updates sind nicht nur Zahlen auf einem Datenblatt. Sie verändern tatsächlich das Aussehen von Fotos und Videos, besonders unter schwierigen Bedingungen wie schlechtem Licht oder schneller Bewegung.

Die Eckdaten

Das iPhone 17 verfügt über ein Dual-Kamera-System im Basismodell und ein Triple-Kamera-Setup bei den iPhone 17 Pro Modellen.

Der Haupt-Weitwinkelsensor verwendet jetzt ein gestapeltes 48-MP-Design mit besserer Lichterfassung und schnellerem Auslesen. Der Ultra-Weitwinkel bleibt bei 12-MP, profitiert aber von einer schärferen Randkorrektur und einem verbesserten Nachtmodus. Die Videoaufnahme geht beim Pro-Modell bis zu 8K, mit sanfterer Stabilisierung für Action-Aufnahmen.

Merkmal Details Rückkameras Dual-Fusion-System: 48 MP Fusion Hauptkamera + 48 MP Fusion Ultra-Weitwinkelkamera Hinten 2× Teleobjektiv Die Hauptkamera bietet eine 2-fach Teleobjektiv-Funktion in optischer Qualität (unter Verwendung des Hauptobjektivs) Auflösung Funktionen der Frontkamera 18 MP Center Stage Kamera mit dem ersten quadratischen Frontsensor für das iPhone; breiteres Sichtfeld; kann den Rahmen drehen und das Feld automatisch für Gruppenfotos/-videos erweitern, ohne das Telefon zu drehen. Grundlegende Spezifikationen der Frontkamera Blende ƒ/1.9; Autofokus mit Focus Pixels; Retina-Blitz; Zum Zoomen Drehen tippen; Center Stage für Fotos; Ultra-stabilisiertes Video; Dual Capture; Center Stage für Videoanrufe Softwarefunktionen zur Bildverarbeitung Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; Porträts der nächsten Generation mit Fokus- und Tiefensteuerung; Porträtlicht mit sechs Effekten; Animoji/Memoji; Nachtmodus; Fotografische Stile der neuesten Generation; Großer Farbraum für Fotos und Live Photos; Objektivkorrektur; Automatische Bildstabilisierung; Serienbildmodus Videofunktionen 4K@60fps Dolby Vision; Kinematischer Modus; Aktionsmodus; Räumliche Audioaufnahme; Audio-Mix (Stimmen vs. Umgebungsgeräusche nach der Aufnahme anpassen); Windgeräuschunterdrückung; Ultra-stabilisiertes Video; Dual Capture Video; Gleichzeitige Videoaufnahme von vorne und hinten möglich

Verbesserungen gegenüber früheren Modellen

Im Vergleich zum iPhone 16 ist der Sprung am deutlichsten bei Dynamikbereich und Geschwindigkeit. Bilder behalten mehr Details in Schatten und Lichtern, sodass Sie weniger überbelichtete Himmel und weniger abgesoffene Schwarztöne erhalten. Der Porträtmodus wurde ebenfalls intelligenter, mit besserer Objekttrennung, selbst wenn Haare oder Hintergrunddetails unordentlich sind.

Die KI-Bildverarbeitung von Apple ist jetzt schneller, was weniger Auslöseverzögerung und schnelleres Multi-Frame-Stacking für gestochen scharfe Ergebnisse bedeutet.

Was wirklich zählt

Spezifikationen klingen gut, aber der wahre Gewinn liegt im täglichen Gebrauch. Nachts aufgenommene Fotos sehen sauberer aus, ohne das Rauschen, mit dem ältere iPhones zu kämpfen hatten. Bewegungsunschärfe wird reduziert, sodass Kinder, Haustiere oder Straßenszenen scharf erscheinen. Videos wirken ruhiger, was es einfacher macht, Momente ohne zusätzliche Ausrüstung festzuhalten.

Und für die meisten Menschen zählt das: bessere Bilder, ohne sich zu viele Gedanken über die Einstellungen machen zu müssen!

Sehen Sie sich auch an, wie sich die iPhone 17 Air Kamera im Vergleich zu anderen Modellen schlägt.