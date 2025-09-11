Appareil photo iPhone 17 : les nouveautés et leur importance

Apple a accordé beaucoup d’attention à l’appareil photo de l’iPhone 17, et cela se voit. Les mises à jour ne concernent pas seulement les chiffres sur une fiche technique. Elles changent réellement l’apparence des photos et vidéos, en particulier dans des conditions difficiles comme la faible luminosité ou les mouvements rapides.

Les spécifications principales

L’iPhone 17 est équipé d’un système à double appareil photo sur le modèle de base et d’une configuration à triple appareil photo sur les modèles iPhone 17 Pro.

Le capteur principal grand-angle utilise désormais une conception empilée 48 MP avec une meilleure capture de lumière et une lecture plus rapide. L’ultra grand-angle reste à 12 MP mais bénéficie d’une correction des bords plus nette et d’un mode nuit amélioré. L’enregistrement vidéo monte jusqu’à 8K sur le Pro, avec une stabilisation plus fluide pour les prises d’action.

Caractéristique Détails Appareils photo arrière Système Dual Fusion : appareil photo principal Fusion 48 MP + appareil photo ultra grand-angle Fusion 48 MP Téléobjectif arrière 2× L’appareil photo principal offre une capacité téléobjectif 2× de qualité optique (utilisant l’objectif principal) Résolution et fonctionnalités de l’appareil photo frontal Appareil photo Center Stage 18 MP avec le premier capteur frontal carré pour iPhone ; champ de vision plus large ; peut faire pivoter le cadre et élargir automatiquement le champ pour les photos/vidéos de groupe sans faire pivoter le téléphone. Spécifications de base de l’appareil photo frontal Ouverture ƒ/1,9 ; Mise au point automatique avec pixels de mise au point ; Flash Retina ; Toucher pour zoomer et faire pivoter ; Center Stage pour les photos ; Vidéo ultra-stabilisée ; Double capture ; Center Stage pour les appels vidéo Fonctionnalités logicielles de traitement photo Moteur photonique ; Deep Fusion ; Smart HDR 5 ; Portraits de nouvelle génération avec contrôle de la mise au point et de la profondeur ; Éclairage portrait avec six effets ; Animoji/Memoji ; Mode nuit ; Styles photographiques de dernière génération ; Capture de couleurs étendues pour les photos et Live Photos ; Correction d’objectif ; Stabilisation automatique d’image ; Mode rafale Capacités vidéo 4K@60fps Dolby Vision ; Mode cinématique ; Mode action ; Capture audio spatiale ; Mixage audio (ajuster les voix par rapport au bruit ambiant après capture) ; Réduction du bruit du vent ; Vidéo ultra-stabilisée ; Vidéo double capture ; Enregistrement vidéo simultané depuis l’avant et l’arrière possible

Améliorations par rapport aux modèles précédents

Comparé à l’iPhone 16, le bond est plus visible dans la plage dynamique et la vitesse. Les images conservent plus de détails dans les ombres et les hautes lumières, vous obtenez donc moins de ciels surexposés et moins de noirs écrasés. Le mode portrait est également devenu plus intelligent, avec une meilleure séparation du sujet même lorsque les cheveux ou les détails d’arrière-plan sont désordonnés.

L’IA d’Apple pour le traitement photo est désormais plus rapide, ce qui signifie moins de délai d’obturateur et un empilement multi-images plus rapide pour des résultats nets.

Ce qui compte vraiment

Les spécifications semblent intéressantes, mais le véritable avantage réside dans l’utilisation quotidienne. Les photos prises la nuit paraissent plus nettes sans le grain avec lequel les anciens iPhone avaient du mal. Le flou de mouvement est réduit, donc les enfants, les animaux domestiques ou les scènes de rue ressortent nets. La vidéo semble plus stable, facilitant la capture de moments sans équipement supplémentaire.

Et pour la plupart des gens, c’est ce qui compte : de meilleures photos sans avoir à trop réfléchir aux réglages !

Consultez également comment l’appareil photo de l’iPhone 17 Air se compare aux autres modèles.