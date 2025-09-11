Cámara del iPhone 17: novedades y por qué son importantes

Apple prestó mucha atención a la cámara del iPhone 17, y se nota. Las actualizaciones no se limitan a los números en una hoja de especificaciones. En realidad, cambian el aspecto de las fotos y los vídeos, especialmente en condiciones difíciles, como poca luz o movimientos rápidos.

Las especificaciones principales

El iPhone 17 viene con un sistema de doble cámara en el modelo base y una configuración de triple cámara en los modelos iPhone 17 Pro.

El sensor principal ahora utiliza un diseño apilado de 48MP con mejor captura de luz y lectura más rápida. El ultra gran angular se mantiene en 12MP, pero se beneficia de una corrección de bordes más nítida y un modo nocturno mejorado. La grabación de vídeo sube a 8K en el Pro, con una estabilización más suave para las tomas de acción.

Función Detalles Cámaras traseras Sistema Dual Fusion: cámara principal Fusion de 48 MP + cámara ultra gran angular Fusion de 48 MP Teleobjetivo trasero 2× La cámara principal ofrece una capacidad de teleobjetivo 2× de calidad óptica (utilizando la lente principal) Resolución y características de la cámara frontal Cámara Center Stage de 18 MP con el primer sensor frontal cuadrado para iPhone; campo de visión más amplio; puede rotar el encuadre y ampliar el campo automáticamente para fotos/vídeos de grupo sin rotar el teléfono. Especificaciones básicas de la cámara frontal Apertura ƒ/1.9; Enfoque automático con Focus Pixels; Retina Flash; Tocar para ampliar y rotar; Center Stage para fotos; Vídeo ultraestabilizado; Captura dual; Center Stage para videollamadas Funciones del software de procesamiento de fotos Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; Retratos de nueva generación con Control de enfoque y profundidad; Iluminación de retrato con seis efectos; Animoji/Memoji; Modo nocturno; Estilos fotográficos de última generación; Amplia captura de color para fotos y Live Photos; Corrección de lente; Estabilización automática de imagen; Modo ráfaga Capacidades de vídeo 4K@60fps Dolby Vision; Modo Cine; Modo Acción; Captura de audio espacial; Mezcla de audio (ajuste de voces frente al ruido ambiental después de la captura); Reducción del ruido del viento; Vídeo ultraestabilizado; Vídeo de captura dual; Posibilidad de grabar vídeo desde la parte delantera y trasera simultáneamente

Mejoras con respecto a modelos anteriores

En comparación con el iPhone 16, el salto es más visible en el rango dinámico y la velocidad. Las imágenes conservan más detalles en las sombras y las luces, por lo que se obtienen cielos menos quemados y negros menos aplastados. El modo retrato también se ha vuelto más inteligente, con una mejor separación del sujeto incluso cuando el pelo o los detalles del fondo son confusos.

El procesamiento de fotos con IA de Apple ahora es más rápido, lo que significa menos retardo del obturador y un apilamiento de fotogramas múltiples más rápido para obtener resultados nítidos.

Cosas que realmente importan

Las especificaciones suenan bien, pero la verdadera victoria está en el uso diario. Las fotos tomadas de noche se ven más limpias sin el grano con el que los iPhones más antiguos tenían problemas. El desenfoque de movimiento se reduce, por lo que los niños, las mascotas o las escenas callejeras salen nítidas. El vídeo se siente más estable, lo que facilita la captura de momentos sin equipo adicional.

Y para la mayoría de la gente, eso es lo que cuenta: ¡mejores fotos sin tener que pensar demasiado en la configuración!

Además, comprueba cómo se compara la cámara del iPhone 17 Air con otros modelos.