iPhone 17- und Air-Nutzer von WLAN-, Bluetooth- und CarPlay-Fehlern betroffen

Einige Besitzer berichten, dass ihre Telefone kurzzeitig die WLAN- und Bluetooth-Verbindung verlieren, wenn sie das Gerät entsperren oder den Sperrbildschirm aufrufen. Die schnellen Verbindungsabbrüche unterbrechen das drahtlose CarPlay und können dazu führen, dass AirPods Audio überspringen oder aussetzen.

Das Problem, einfach ausgedrückt

Nutzer auf Reddit und in Apples Support-Foren (via 9to5mac) berichten, dass das Problem konstant reproduziert werden kann, indem man das iPhone sperrt und entsperrt oder den Sperrbildschirm herunterzieht. Während dieses Vorgangs schaltet sich die WLAN-Anzeige kurzzeitig aus, bevor sie sich wieder verbindet, und die Bluetooth-Verbindung kann gleichzeitig ebenfalls abbrechen.

Diese Kombination erklärt, warum drahtloses CarPlay Aussetzer hat und warum Bluetooth-Audio stottert. Die Berichte umfassen 2,4 GHz-, 5 GHz- und 6 GHz-Netzwerke und schließen Heimrouter, öffentliche Hotspots und persönliche Hotspots ein.

Ein merkwürdiger Zusammenhang mit der Apple Watch

Viele Berichte nennen einen gemeinsamen Faktor. Das Problem tritt oft nur auf, wenn eine Apple Watch am Handgelenk des Nutzers getragen und entsperrt ist. Das Entsperren des iPhones in diesem Zustand scheint eine kurze Überprüfung zwischen den beiden Geräten auszulösen. Diese Überprüfung fällt mit dem WLAN- oder Bluetooth-Reset zusammen.

Mehrere Leser, die die iOS 26.1 Entwickler-Beta testen, sagen, dass die Verbindungsabbrüche nach dem Update aufhören. Das deutet auf eine Software-Behebung und nicht auf einen Hardware-Defekt hin. Apples neuer N1 Wireless-Chip ist in jedem iPhone 17-Modell verbaut, aber frühe Hinweise deuten darauf hin, dass Software die wahrscheinliche Ursache ist.

Problemumgehungen, die Sie jetzt ausprobieren können

Versuchen Sie diese Schritte, um die Aussetzer zu reduzieren oder zu vermeiden.

Halten Sie Ihre Apple Watch gesperrt, wenn Sie das iPhone entsperren.

Schalten Sie Bluetooth auf dem iPhone aus, wenn Sie es nicht benötigen.

Entfernen Sie die Apple Watch von Ihrem Handgelenk.

Löschen oder deaktivieren Sie VPN-Profile, während Sie die Konnektivität testen.

Wenn Sie drahtloses CarPlay nutzen, wechseln Sie zu einer kabelgebundenen Verbindung, bis Apple eine Fehlerbehebung veröffentlicht.

Wenn Sie wissen, wie man Beta-Software ausführt und regelmäßig Backups erstellen, hat die iOS 26.1 Beta dieses Problem für viele Tester behoben. Wenn Sie sich mit Betas nicht wohlfühlen, warten Sie auf die öffentliche Veröffentlichung.

Für Besitzer und Käufer

Der Fehler beeinträchtigt Komfortfunktionen stärker als den primären Mobilfunkdienst für die meisten Menschen. Dennoch kann er Audio im Auto und Freisprechfunktionen stören. Wenn Sie auf drahtloses CarPlay oder Bluetooth-Zubehör angewiesen sind, testen Sie ein Gerät, bevor Sie eine Rücksendung abschließen oder eine lange Reise antreten.

Melden Sie das Problem Apple über den Feedback Assistant oder die Apple Feedback-Seite. Mehr Berichte helfen Ingenieuren, das Problem zu reproduzieren und eine Fehlerbehebung zu priorisieren.