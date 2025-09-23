Usuarios de iPhone 17 y Air afectados por errores de wifi, bluetooth y CarPlay

Algunos propietarios dicen que sus teléfonos pierden brevemente la conexión Wi-Fi y Bluetooth cuando desbloquean el dispositivo o abren la pantalla de bloqueo. Las desconexiones rápidas interrumpen CarPlay inalámbrico y pueden provocar que los AirPods se salten o pierdan audio.

El problema, en términos sencillos

Usuarios en Reddit y en los foros de soporte de Apple (a través de 9to5mac) informan de que el problema se puede reproducir de forma consistente bloqueando y desbloqueando el iPhone o deslizando hacia abajo la pantalla de bloqueo. Durante este proceso, el indicador de Wi-Fi se apaga brevemente antes de volver a conectarse, y la conectividad Bluetooth también puede interrumpirse al mismo tiempo.

Esa combinación explica por qué CarPlay inalámbrico falla y por qué el audio Bluetooth se entrecorta. Los informes cubren redes de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz e incluyen routers domésticos, puntos de acceso públicos y puntos de acceso personales.

Un curioso vínculo con el Apple Watch

Muchos informes mencionan un factor común. El problema suele ocurrir solo cuando un Apple Watch está en la muñeca del usuario y desbloqueado. Desbloquear el iPhone en ese estado parece desencadenar una breve comprobación entre los dos dispositivos. Esa comprobación coincide con el restablecimiento de Wi-Fi o Bluetooth.

Varios lectores que están probando la versión beta para desarrolladores de iOS 26.1 dicen que las desconexiones se detienen después de la actualización. Eso apunta a una corrección de software en lugar de un defecto de hardware. El nuevo chip inalámbrico N1 de Apple está en todos los modelos de iPhone 17, pero las primeras pruebas sugieren que el software es la causa probable.

Soluciones alternativas que puedes probar ahora

Prueba estos pasos para reducir o evitar las desconexiones.

Mantén tu Apple Watch bloqueado cuando desbloquees el iPhone.

Desactiva el Bluetooth en el iPhone si no lo necesitas.

Quítate el Apple Watch de la muñeca o retíralo.

Elimina o desactiva los perfiles VPN mientras pruebas la conectividad.

Si utilizas CarPlay inalámbrico, cambia a una conexión por cable hasta que Apple publique una solución.

Si sabes cómo ejecutar software beta y haces copias de seguridad con regularidad, la versión beta de iOS 26.1 ha solucionado este problema para muchos probadores. Si no te sientes cómodo con las versiones beta, espera al lanzamiento público.

Para propietarios y compradores

El error afecta más a las funciones de comodidad que al servicio celular principal para la mayoría de las personas. Aún así, puede interrumpir el audio en el coche y las tareas de manos libres. Si dependes de CarPlay inalámbrico o de accesorios Bluetooth, prueba un dispositivo antes de finalizar una devolución o de emprender un viaje largo.

Informa del problema a Apple a través de Feedback Assistant o de la página de comentarios de Apple. Más informes ayudan a los ingenieros a reproducir el problema y a priorizar una solución.