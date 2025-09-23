Les utilisateurs d’iPhone 17 et Air touchés par des bogues Wi-Fi, Bluetooth et CarPlay

Certains propriétaires indiquent que leurs téléphones perdent brièvement le Wi-Fi et le Bluetooth lorsqu’ils déverrouillent l’appareil ou affichent l’écran de verrouillage. Ces déconnexions rapides interrompent CarPlay sans fil et peuvent causer des coupures ou des sautillements audio des AirPods.

Le problème, en termes simples

Les utilisateurs sur Reddit et les forums d’assistance d’Apple (via 9to5mac) signalent que le problème peut être reproduit de manière constante en verrouillant et déverrouillant l’iPhone ou en faisant glisser vers le bas l’écran de verrouillage. Durant ce processus, l’indicateur Wi-Fi s’éteint brièvement avant de se reconnecter, et la connectivité Bluetooth peut également se couper en même temps.

Cette combinaison explique pourquoi CarPlay sans fil vacille et pourquoi l’audio Bluetooth bégaie. Les rapports couvrent les réseaux 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz et incluent les routeurs domestiques, les points d’accès publics et les points d’accès personnels.

Un lien curieux avec l’Apple Watch

De nombreux rapports mentionnent un facteur commun. Le problème se produit souvent uniquement lorsqu’une Apple Watch est au poignet de l’utilisateur et déverrouillée. Déverrouiller l’iPhone dans cet état semble déclencher une vérification rapide entre les deux appareils. Cette vérification coïncide avec la réinitialisation Wi-Fi ou Bluetooth.

Plusieurs lecteurs testant la version bêta développeur iOS 26.1 indiquent que les déconnexions s’arrêtent après la mise à jour. Cela indique un correctif logiciel plutôt qu’un défaut matériel. La nouvelle puce sans fil N1 d’Apple est présente dans chaque modèle d’iPhone 17, mais les premières preuves suggèrent que le logiciel est la cause probable.

Solutions de contournement que vous pouvez essayer maintenant

Essayez ces étapes pour réduire ou éviter les déconnexions.

Gardez votre Apple Watch verrouillée lorsque vous déverrouillez l’iPhone.

Désactivez le Bluetooth sur l’iPhone si vous n’en avez pas besoin.

Retirez ou enlevez l’Apple Watch de votre poignet.

Supprimez ou désactivez les profils VPN pendant que vous testez la connectivité.

Si vous utilisez CarPlay sans fil, passez à une connexion filaire jusqu’à ce qu’Apple publie un correctif.

Si vous savez comment exécuter un logiciel bêta et que vous sauvegardez régulièrement, iOS 26.1 bêta a corrigé ce problème pour de nombreux testeurs. Si vous n’êtes pas à l’aise avec les versions bêta, attendez la version publique.

Pour les propriétaires et acheteurs

Le bogue affecte davantage les fonctionnalités de commodité que le service cellulaire principal pour la plupart des gens. Néanmoins, il peut perturber l’audio en voiture et les tâches mains libres. Si vous dépendez de CarPlay sans fil ou d’accessoires Bluetooth, testez un appareil avant de finaliser un retour ou d’entreprendre un long voyage.

Signalez le problème à Apple via l’Assistant de commentaires ou la page de commentaires Apple. Plus de rapports aident les ingénieurs à reproduire le problème et à prioriser un correctif.