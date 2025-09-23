iPhone 17 en Air gebruikers getroffen door wifi-, bluetooth- en CarPlay-problemen

Sommige eigenaren melden dat hun telefoons kort de wifi- en bluetooth-verbinding verliezen wanneer ze het apparaat ontgrendelen of het vergrendelscherm openen. De korte onderbrekingen verstoren draadloze CarPlay en kunnen ervoor zorgen dat AirPods het geluid overslaan of laten wegvallen.

Het probleem in eenvoudige woorden

Gebruikers op Reddit en Apple’s supportforums (via 9to5mac) melden dat het probleem consistent kan worden gereproduceerd door de iPhone te vergrendelen en te ontgrendelen of het vergrendelscherm omlaag te trekken. Tijdens dit proces schakelt de wifi-indicator kort uit voordat deze opnieuw verbinding maakt, en de bluetooth-verbinding kan op hetzelfde moment ook wegvallen.

Die combinatie verklaart waarom draadloze CarPlay hapert en waarom bluetooth-audio stokt. De meldingen betreffen 2,4 GHz-, 5 GHz- en 6 GHz-netwerken en omvatten thuisrouters, openbare hotspots en persoonlijke hotspots.

Een opvallende link met de Apple Watch

Veel meldingen noemen een gemeenschappelijke factor. Het probleem treedt vaak alleen op wanneer een Apple Watch om de pols zit en ontgrendeld is. Het ontgrendelen van de iPhone in die toestand lijkt een korte controle tussen de twee apparaten te activeren. Die controle valt samen met de wifi- of bluetooth-reset.

Verschillende lezers die de iOS 26.1 ontwikkelaarsbèta testen, melden dat de onderbrekingen na de update stoppen. Dit wijst op een software-oplossing in plaats van een hardwaredefect. Apple’s nieuwe N1 draadloze chip zit in elk iPhone 17 model, maar vroege aanwijzingen suggereren dat software de waarschijnlijke oorzaak is.

Tijdelijke oplossingen die je nu kunt proberen

Probeer deze stappen om de onderbrekingen te verminderen of te voorkomen.

Houd je Apple Watch vergrendeld wanneer je de iPhone ontgrendelt.

Schakel bluetooth uit op de iPhone als je het niet nodig hebt.

Verwijder de Apple Watch of doe hem af.

Verwijder of schakel VPN-profielen uit tijdens het testen van de verbinding.

Als je draadloze CarPlay gebruikt, schakel dan over naar een bedrade verbinding totdat Apple een oplossing uitbrengt.

Als je weet hoe je bètasoftware moet gebruiken en je maakt regelmatig back-ups, dan heeft iOS 26.1 bèta dit probleem voor veel testers opgelost. Als je je niet prettig voelt bij bèta’s, wacht dan op de publieke release.

Voor eigenaren en kopers

De bug beïnvloedt vooral gemaksfuncties en niet zozeer de kern van de mobiele dienst voor de meeste mensen. Toch kan het de audio in de auto en handsfree taken verstoren. Als je afhankelijk bent van draadloze CarPlay of bluetooth-accessoires, test dan een apparaat voordat je een retournering afrondt of een lange reis maakt.

Meld het probleem bij Apple via Feedback Assistant of de Apple feedback-pagina. Meer meldingen helpen ontwikkelaars om het probleem te reproduceren en een oplossing prioriteit te geven.