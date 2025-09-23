iPhone 17 WLAN bricht immer wieder ab? Ihre Apple Watch könnte der Grund sein

Eine kleine, aber lautstarke Gruppe neuer iPhone 17-Besitzer berichtet, dass WLAN (und manchmal Bluetooth) kurzzeitig ausfällt – oft AirPlay oder drahtloses CarPlay unterbricht – bevor es sich wenige Sekunden später wieder verbindet. Die Berichte umfassen das iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max und iPhone Air.

Auffällig ist ein Muster, das einige Nutzer bemerkt haben: Der Ausfall tritt tendenziell auf, wenn das Telefon gesperrt/entsperrt wird, während Sie eine Apple Watch tragen. Mehrere Forenbeiträge besagen, dass WLAN sich während des Entsperrens auszuschalten scheint und dann wieder einschaltet – genug, um einen Stream oder eine CarPlay-Sitzung zu unterbrechen.

Nicht jeder ist betroffen, und es gibt kein einzelnes Apple Watch-Modell, das dafür verantwortlich gemacht werden kann, was auf eine Software-Eigenheit und nicht auf Hardware hindeutet. PhoneArena hebt ebenfalls die Verbindung zur Apple Watch hervor und merkt an, dass das Sperren der Uhr oder das Abnehmen die Ausfälle beenden kann.

Es gibt gute Nachrichten: Frühe Tester sagen, dass iOS 26.1 Beta das Problem auf betroffenen Geräten zu beheben scheint. Macworld berichtet von Verbesserungen, und mehrere Nutzerbeiträge besagen, dass sie den Fehler nach dem Update nicht mehr reproduzieren können – was darauf hindeutet, dass eine umfassendere Lösung wahrscheinlich im nächsten öffentlichen Release enthalten sein wird.

Schnelle Abhilfen (bis eine öffentliche Lösung verfügbar ist)

Sperren oder entfernen Sie Ihre Apple Watch während des Entsperrens, oder deaktivieren Sie vorübergehend „Mit Apple Watch entsperren“.

Wenn drahtloses CarPlay instabil ist, verwenden Sie vorerst ein Kabel oder koppeln Sie CarPlay nach einem Neustart neu.

Standard-Fehlerbehebung: Starten Sie das iPhone und den Router neu; als letzte Möglichkeit setzen Sie die Netzwerkeinstellungen zurück (Sie müssen WLAN-Passwörter neu eingeben).

Wenn Sie mit Vorab-Software vertraut sind, war iOS 26.1 Beta für viele betroffene Nutzer zuverlässig – die meisten Leute sollten jedoch auf die öffentliche Veröffentlichung warten.

Wir werden dies weiter beobachten, aber alle Anzeichen deuten auf einen Softwarefehler hin, für den eine Lösung unterwegs ist – nicht um einen Hardwarefehler.