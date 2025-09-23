¿El Wi-Fi del iPhone 17 se desconecta constantemente? Tu Apple Watch podría ser la razón

Un pequeño pero ruidoso grupo de nuevos propietarios de iPhone 17 dicen que el Wi-Fi (y a veces el Bluetooth) se desconecta brevemente (a menudo interrumpiendo AirPlay o CarPlay inalámbrico) antes de volver a conectarse unos segundos después. Los informes abarcan el iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max y el iPhone Air.

Lo curioso es un patrón que algunos usuarios notaron: la desconexión tiende a ocurrir cuando el teléfono está bloqueado/desbloqueado mientras llevas puesto un Apple Watch. Varios hilos dicen que parece que el Wi-Fi se desactiva durante el desbloqueo y luego vuelve, lo suficiente como para interrumpir una transmisión o una sesión de CarPlay.

No todo el mundo se ve afectado, y no hay un único modelo de Apple Watch al que culpar, lo que apunta a un problema de software más que de hardware. PhoneArena también destaca la conexión con el Apple Watch y señala que bloquear el reloj o quitárselo puede detener las desconexiones.

Hay buenas noticias: los primeros probadores dicen que la versión beta de iOS 26.1 parece resolver el problema en las unidades afectadas. Macworld informa de mejoras, y varias publicaciones de usuarios dicen que no pueden reproducir el error después de la actualización, lo que sugiere que es probable que haya una solución más amplia en la próxima versión pública.

Soluciones rápidas (hasta que se publique una solución)

Bloquea o quítate el Apple Watch durante los desbloqueos, o desactiva temporalmente «Desbloquear con Apple Watch».

Si CarPlay inalámbrico falla, usa un cable por ahora o vuelve a emparejar CarPlay después de un reinicio.

Solución de problemas estándar: reinicia el iPhone y el router; como último recurso, restablece la configuración de red (tendrás que volver a introducir las contraseñas de Wi-Fi).

Si te sientes cómodo con el software de prelanzamiento, la versión beta de iOS 26.1 ha sido fiable para muchos usuarios afectados, pero la mayoría de la gente debería esperar al lanzamiento público.

Seguiremos vigilando esto, pero todo apunta a un error de software con una solución en camino, no a un fallo de hardware.