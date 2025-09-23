Le Wi-Fi de l’iPhone 17 se déconnecte sans cesse ? Votre Apple Watch pourrait en être la cause

Un petit groupe, mais bruyant, de nouveaux propriétaires d’iPhone 17 affirme que le Wi-Fi (et parfois le Bluetooth) se déconnecte brièvement, ce qui interrompt souvent AirPlay ou CarPlay sans fil, avant de se reconnecter quelques secondes plus tard. Les signalements concernent l’iPhone 17, le 17 Pro, le 17 Pro Max et l’iPhone Air.

Ce qui est étrange, c’est une tendance que certains utilisateurs ont remarquée : la déconnexion a tendance à se produire lorsque le téléphone est verrouillé/déverrouillé pendant que vous portez une Apple Watch. Plusieurs discussions indiquent que le Wi-Fi semble se désactiver pendant le déverrouillage, puis revient, ce qui suffit à interrompre un flux ou une session CarPlay.

Tout le monde n’est pas touché, et il n’y a pas de modèle unique d’Apple Watch à blâmer, ce qui indique un problème logiciel plutôt que matériel. PhoneArena souligne également le lien avec l’Apple Watch et note que le verrouillage de la montre ou le fait de l’enlever peut arrêter les déconnexions.

Il y a de bonnes nouvelles : les premiers testeurs affirment que la version bêta d’iOS 26.1 semble résoudre le problème sur les appareils concernés. Macworld fait état d’améliorations, et de nombreux messages d’utilisateurs indiquent qu’ils ne parviennent pas à reproduire le bogue après la mise à jour, ce qui suggère qu’un correctif plus large est probable dans la prochaine version publique.

Solutions de contournement rapides (en attendant la publication d’un correctif)

Verrouillez ou retirez votre Apple Watch pendant les déverrouillages, ou désactivez temporairement « Déverrouiller avec l’Apple Watch ».

Si CarPlay sans fil est instable, utilisez un câble pour le moment ou réappairez CarPlay après un redémarrage.

Tri standard : redémarrez l’iPhone et le routeur ; en dernier recours, réinitialisez les paramètres réseau (vous devrez saisir à nouveau les mots de passe Wi-Fi).

Si vous êtes à l’aise avec les logiciels préliminaires, la version bêta d’iOS 26.1 a été fiable pour de nombreux utilisateurs concernés, mais la plupart des gens devraient attendre le déploiement public.

Nous continuerons à surveiller cela, mais tout indique qu’il s’agit d’un bogue logiciel avec un correctif en cours de route, et non d’un défaut matériel.