iPhone 17 Wi-Fi valt steeds weg? Je Apple Watch zou de oorzaak kunnen zijn

Een kleine maar luidruchtige groep nieuwe iPhone 17-eigenaren meldt dat Wi-Fi (en soms Bluetooth) kort wegvalt – vaak met onderbreking van AirPlay of draadloze CarPlay – voordat het een paar seconden later weer verbinding maakt. Meldingen betreffen de iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max en iPhone Air.

Wat vreemd is, is een patroon dat sommige gebruikers opmerkten: de onderbreking lijkt te gebeuren wanneer de telefoon wordt vergrendeld/ontgrendeld terwijl je een Apple Watch draagt. Verschillende discussies melden dat Wi-Fi lijkt uit te schakelen tijdens het ontgrendelen en dan terugkomt – genoeg om een stream of CarPlay-sessie te onderbreken.

Niet iedereen heeft er last van, en er is niet één specifiek Apple Watch-model aan te wijzen, wat wijst op een softwarefout in plaats van hardware. PhoneArena benadrukt ook het verband met de Apple Watch en merkt op dat het vergrendelen van het horloge of het afdoen ervan de onderbrekingen kan stoppen.

Er is goed nieuws: vroege testers zeggen dat iOS 26.1 beta het probleem lijkt op te lossen bij getroffen toestellen. Macworld meldt verbeteringen, en meerdere gebruikers zeggen dat ze de bug niet meer kunnen reproduceren na de update – wat suggereert dat een bredere fix waarschijnlijk in de volgende publieke release komt.

Snelle oplossingen (tot een publieke fix beschikbaar is)

Vergrendel of verwijder je Apple Watch tijdens het ontgrendelen, of schakel tijdelijk “Ontgrendelen met Apple Watch” uit.

Als draadloze CarPlay instabiel is, gebruik dan voorlopig een kabel of koppel CarPlay opnieuw na een herstart.

Standaard probleemoplossing: herstart de iPhone en router; als laatste redmiddel, reset de Netwerkinstellingen (je moet Wi-Fi-wachtwoorden opnieuw invoeren).

Als je comfortabel bent met pre-release software, is iOS 26.1 beta betrouwbaar gebleken voor veel getroffen gebruikers – maar de meeste mensen kunnen beter wachten op de publieke uitrol.

We blijven dit in de gaten houden, maar alles wijst op een softwarebug met een fix in aantocht – geen hardwareprobleem.