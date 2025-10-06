macOS Tahoe 26.1 Beta 2 jetzt für Entwickler verfügbar

Apple hat macOS Tahoe 26.1 Entwickler-Beta 2 für Tester freigegeben, Build 25B5057f. Sie erhalten eine Stabilitätsverbesserung nach dem Start von 26.1 im letzten Monat und neue Grundlagen für Apples kommende KI-Funktionen.
Welche Änderungen gibt es in Beta 2
Sie installieren diesen Build für den Feinschliff. Apple konzentriert sich auf Leistung, App-Abstürze und kleinere UI-Fehler, die im .0-Zyklus übersehen wurden. Sie sehen auch weiterhin die Arbeit an der Plattform-KI.
Unter der Haube legt Apple weiterhin die Grundlagen für Funktionen, die Entwickler in Beta 1 entdeckten. Sie testen mit diesem Build, um diese Arbeit zu validieren und Regressionen vor der öffentlichen Veröffentlichung zu erkennen.
- Framework-Hooks, die die MCP-Unterstützung über macOS und andere Apple-Plattformen hinweg vorbereiten.
- Anpassungen, die die Kompatibilität von Image Playground über ChatGPT hinaus erweitern und die Funktion mit mehr Apps und Workflows abstimmen.
- Allgemeine Leistungsverbesserungen in den Bereichen Fensterverwaltung, Medien und Netzwerk-Stacks.
- Behebungen für die Zuverlässigkeit von Erweiterungen und Hintergrundaufgaben.
So installieren Sie die Entwickler-Beta 2
Befolgen Sie diese Schritte auf einem Testgerät. Sichern Sie zuerst Ihre Daten.
- Sichern Sie Ihren Mac.
- Öffnen Sie die Systemeinstellungen.
- Gehen Sie zu Allgemein, dann Softwareupdate.
- Klicken Sie auf das i-Symbol neben Beta-Updates.
- Wählen Sie macOS Developer Tahoe Beta aus dem Dropdown-Menü.
- Klicken Sie auf Fertig und starten Sie den Download.
Warum diese Veröffentlichung wichtig ist
Sie verwenden Punkt-Releases wie 26.1, um Ihre Apps gegen schnelle OS-Änderungen zu stabilisieren und sich an Apples KI-Richtung anzupassen. Das Testen mit Build 25B5057f hilft Ihnen, Erweiterungen, Sandbox-Berechtigungen und Medien-Pipelines zu überprüfen, während Apple APIs finalisiert, die in On-Device-Modelle und Bildfunktionen integriert sind.
Neue Funktionen bleiben hier größtenteils im Verborgenen, was typisch für eine zweite Entwickler-Seed ist. Ihre Aufgabe ist es, die Leistung, die Erwartungen an den Dateisystemzugriff und alle nach 26.0 eingeführten UI-Grenzfälle zu bestätigen.