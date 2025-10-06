macOS Tahoe 26.1 Beta 2 jetzt für Entwickler verfügbar

Apple hat macOS Tahoe 26.1 Entwickler-Beta 2 für Tester freigegeben, Build 25B5057f. Sie erhalten eine Stabilitätsverbesserung nach dem Start von 26.1 im letzten Monat und neue Grundlagen für Apples kommende KI-Funktionen.

Welche Änderungen gibt es in Beta 2

Sie installieren diesen Build für den Feinschliff. Apple konzentriert sich auf Leistung, App-Abstürze und kleinere UI-Fehler, die im .0-Zyklus übersehen wurden. Sie sehen auch weiterhin die Arbeit an der Plattform-KI.

Unter der Haube legt Apple weiterhin die Grundlagen für Funktionen, die Entwickler in Beta 1 entdeckten. Sie testen mit diesem Build, um diese Arbeit zu validieren und Regressionen vor der öffentlichen Veröffentlichung zu erkennen.

Framework-Hooks, die die MCP-Unterstützung über macOS und andere Apple-Plattformen hinweg vorbereiten.

Anpassungen, die die Kompatibilität von Image Playground über ChatGPT hinaus erweitern und die Funktion mit mehr Apps und Workflows abstimmen.

Allgemeine Leistungsverbesserungen in den Bereichen Fensterverwaltung, Medien und Netzwerk-Stacks.

Behebungen für die Zuverlässigkeit von Erweiterungen und Hintergrundaufgaben.

So installieren Sie die Entwickler-Beta 2

Befolgen Sie diese Schritte auf einem Testgerät. Sichern Sie zuerst Ihre Daten.

Sichern Sie Ihren Mac. Öffnen Sie die Systemeinstellungen. Gehen Sie zu Allgemein, dann Softwareupdate. Klicken Sie auf das i-Symbol neben Beta-Updates. Wählen Sie macOS Developer Tahoe Beta aus dem Dropdown-Menü. Klicken Sie auf Fertig und starten Sie den Download.

Warum diese Veröffentlichung wichtig ist

Sie verwenden Punkt-Releases wie 26.1, um Ihre Apps gegen schnelle OS-Änderungen zu stabilisieren und sich an Apples KI-Richtung anzupassen. Das Testen mit Build 25B5057f hilft Ihnen, Erweiterungen, Sandbox-Berechtigungen und Medien-Pipelines zu überprüfen, während Apple APIs finalisiert, die in On-Device-Modelle und Bildfunktionen integriert sind.

Neue Funktionen bleiben hier größtenteils im Verborgenen, was typisch für eine zweite Entwickler-Seed ist. Ihre Aufgabe ist es, die Leistung, die Erwartungen an den Dateisystemzugriff und alle nach 26.0 eingeführten UI-Grenzfälle zu bestätigen.