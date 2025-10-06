macOS tahoe 26.1 beta 2 nu beschikbaar voor ontwikkelaars

Apple heeft macOS Tahoe 26.1 developer beta 2 uitgebracht voor testers, build 25B5057f. Je krijgt een stabiliteitsupdate na vorige maand’s 26.1 lancering en nieuwe basis voor Apple’s aankomende AI-functies.

Wat er verandert in beta 2

Je installeert deze build voor verfijning. Apple richt zich op prestaties, app-crashes en kleinere UI-problemen die door de .0-cyclus zijn geglipt. Je ziet ook voortgezet werk aan platform AI.

Onder de motorkap blijft Apple rails leggen voor functies die ontwikkelaars in beta 1 begonnen te ontdekken. Je test op deze build om dat werk te valideren en regressies te vangen voor de publieke release.

Framework-hooks die MCP-ondersteuning voorbereiden voor macOS en andere Apple-platforms.

Aanpassingen die Image Playground-compatibiliteit uitbreiden voorbij ChatGPT, waarbij de functie wordt afgestemd op meer apps en workflows.

Algemene prestatieverbeteringen in windowing-, media- en netwerkstacks.

Fixes voor extensiebetrouwbaarheid en achtergrondtaken.

Hoe developer beta 2 te installeren

Volg deze stappen op een testmachine. Maak eerst een back-up.

Maak een back-up van je Mac. Open systeeminstellingen. Ga naar Algemeen, dan software-update. Klik op het i-pictogram naast Beta Updates. Kies macOS Developer Tahoe Beta uit het dropdown-menu. Klik op Klaar en start de download.

Waarom deze release belangrijk is

Je gebruikt point releases zoals 26.1 om je apps te stabiliseren tegen snelle OS-veranderingen en om af te stemmen op Apple’s AI-richting. Testen op build 25B5057f helpt je extensies, sandbox-rechten en media-pipelines te verifiëren terwijl Apple API’s finaliseert die verbinden met on-device modellen en beeldfuncties.

Nieuwe functies blijven hier grotendeels achter de schermen, wat typisch is voor een tweede developer seed. Je taak is om prestaties, bestandssysteemtoegang-verwachtingen en eventuele UI-randgevallen die na 26.0 zijn geïntroduceerd te bevestigen.