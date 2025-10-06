macOS Tahoe 26.1 bêta 2 maintenant disponible pour les développeurs

Apple a publié la version bêta 2 de macOS Tahoe 26.1 aux testeurs, build 25B5057f. Vous obtenez une mise à jour de stabilité après le lancement de 26.1 le mois dernier et de nouvelles bases pour les futures fonctionnalités d’IA d’Apple.

Changements dans la bêta 2

Vous installez cette version pour le peaufinage. Apple cible les performances, les plantages d’applications et les petits problèmes d’interface qui ont échappé au cycle .0. Vous observez également la poursuite du travail sur l’IA de la plateforme.

En coulisses, Apple continue de poser les bases pour les fonctionnalités que les développeurs ont commencé à repérer dans la bêta 1. Vous testez sur cette version pour valider ce travail et détecter les régressions avant la sortie publique.

Crochets de framework qui préparent la prise en charge MCP sur macOS et autres plateformes Apple.

Ajustements qui étendent la compatibilité d’Image Playground au-delà de ChatGPT, alignant la fonctionnalité avec plus d’applications et de flux de travail.

Améliorations générales des performances dans les piles de fenêtrage, de médias et de réseau.

Corrections pour la fiabilité des extensions et des tâches en arrière-plan.

Comment installer la bêta 2 pour développeurs

Suivez ces étapes sur une machine de test. Faites d’abord une sauvegarde.

Sauvegardez votre Mac. Ouvrez les réglages système. Allez dans Général, puis mise à jour logicielle. Cliquez sur l’icône i à côté de Mises à jour bêta. Choisissez macOS Developer Tahoe Beta dans le menu déroulant. Cliquez sur Terminé et lancez le téléchargement.

Pourquoi cette version est importante

Vous utilisez les versions intermédiaires comme la 26.1 pour stabiliser vos applications face aux changements rapides du système d’exploitation et pour vous aligner sur la direction IA d’Apple. Les tests sur la build 25B5057f vous aident à vérifier les extensions, les droits du bac à sable et les pipelines multimédia pendant qu’Apple finalise les API qui se connectent aux modèles embarqués et aux fonctionnalités d’image.

Les nouvelles fonctionnalités restent principalement en coulisses ici, ce qui est typique pour une deuxième version développeur. Votre tâche est de confirmer les performances, les attentes d’accès au système de fichiers et tous les cas limites d’interface introduits après la version 26.0.