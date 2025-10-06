macOS tahoe 26.1 beta 2 ya está disponible para desarrolladores

Apple ha lanzado la beta 2 para desarrolladores de macOS Tahoe 26.1 a los testers, build 25B5057f. Obtiene una mejora de estabilidad tras el lanzamiento de 26.1 del mes pasado y nuevas bases para las próximas funciones de IA de Apple.

¿Qué cambios hay en la beta 2?

Instale esta build para pulir. Apple se centra en el rendimiento, los cuelgues de las aplicaciones y los pequeños fallos de la interfaz de usuario que se escaparon del ciclo .0. También verá un trabajo continuo en la IA de la plataforma.

Bajo el capó, Apple sigue sentando las bases para las funciones que los desarrolladores empezaron a detectar en la beta 1. Pruebe esta build para validar ese trabajo y detectar regresiones antes del lanzamiento público.

Enlaces de framework que preparan la compatibilidad con MCP en macOS y otras plataformas de Apple.

Ajustes que amplían la compatibilidad de Image Playground más allá de ChatGPT, alineando la función con más aplicaciones y flujos de trabajo.

Mejoras generales de rendimiento en las pilas de ventanas, multimedia y redes.

Correcciones para la fiabilidad de las extensiones y las tareas en segundo plano.

Cómo instalar la beta 2 para desarrolladores

Siga estos pasos en una máquina de prueba. Haga una copia de seguridad primero.

Haga una copia de seguridad de su Mac. Abra ajustes del sistema. Vaya a General y, a continuación, a actualización de software. Haga clic en el icono i junto a Actualizaciones beta. Elija macOS Developer Tahoe Beta en el menú desplegable. Haga clic en Hecho y comience la descarga.

Por qué es importante esta versión

Utiliza versiones puntuales como la 26.1 para estabilizar sus aplicaciones frente a los rápidos cambios del sistema operativo y para alinearse con la dirección de la IA de Apple. Probar en la build 25B5057f le ayuda a verificar las extensiones, los derechos de sandbox y las canalizaciones multimedia mientras Apple finaliza las API que se conectan a los modelos en el dispositivo y las funciones de imagen.

Las nuevas funciones permanecen en su mayoría ocultas aquí, lo que es típico de una segunda seed para desarrolladores. Su trabajo consiste en confirmar el rendimiento, las expectativas de acceso al sistema de archivos y cualquier caso extremo de la interfaz de usuario introducido después de la 26.0.