macOS Tahoe 26.1 öffentliche Beta 2 ist da

Apple hat macOS Tahoe 26.1 öffentliche Beta 2 veröffentlicht, die dem Build entspricht, den Entwickler einen Tag zuvor erhalten haben (25B5057f). Dieses Update zielt auf Fehlerbehebungen im Hintergrund ab und ebnet den Weg für tiefere KI-Integrationen im gesamten Apple-Ökosystem.

Was ist neu

macOS 26 (Tahoe) hat bereits die mutige „Liquid Glass“-Benutzeroberfläche, neue Continuity-Funktionen wie eine Telefon-App auf dem Mac und ein stärkeres Spotlight eingeführt. Mit Beta 2 verfeinert Apple diese Grundlagen. Das Unternehmen bereitet die Einführung der Unterstützung für das Model Context Protocol (MCP) für macOS, iOS und iPadOS vor. Dieser Schritt ermöglicht es Drittanbieter-KI-Modellen, sich direkter in die Plattform zu integrieren. Stellen Sie sich außerdem vor, dass Image Playground, das derzeit auf OpenAI/ChatGPT-Modellen basiert, bald mehrere KI-Anbieter unterstützen wird.

Dieser Build bringt hauptsächlich inkrementelle Verbesserungen: bessere Stabilität, behobene Fehler und Leistungsoptimierung. Wenn Sie bereits Entwickler-Betas getestet haben, werden Sie noch keine großen Funktionsänderungen feststellen. Die Änderungen liegen in den grundlegenden Schichten, die Apple benötigt, bevor KI-Funktionen für Entwickler freigegeben werden.

So installieren Sie

Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, melden Sie sich auf Apples öffentlicher Beta-Website an. Befolgen Sie dann diese Schritte:

Öffnen Sie die Systemeinstellungen Gehen Sie zu Allgemein > Softwareupdate Tippen Sie auf das „i“ neben Beta-Updates Wählen Sie macOS Tahoe 26 öffentliche Beta Tippen Sie auf Fertig

Das ist Ihr Weg, um das Upgrade zu erhalten.

Ausblick

Diese Beta ist ein Zeichen dafür, dass Apple seine KI-Strategie auf dem Mac verstärkt. Es geht jetzt weniger um auffällige Funktionen, sondern mehr darum, das Gerüst für die Zukunft zu legen. Wenn Sie sie testen, geben Sie Feedback über Apples Tools. Ihre Berichte könnten helfen, die letzten Fehler zu beheben, bevor die endgültige Version diesen Herbst veröffentlicht wird.