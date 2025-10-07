La version bêta publique 2 de macOS Tahoe 26.1 est disponible

Apple a publié la version bêta publique 2 de macOS Tahoe 26.1, correspondant à la version que les développeurs ont reçue un jour plus tôt (25B5057f). Cette mise à jour vise des corrections en coulisses et prépare le terrain pour des intégrations d’IA plus profondes dans l’écosystème d’Apple.

Quoi de neuf

macOS 26 (Tahoe) a déjà introduit l’audacieuse interface utilisateur « Liquid Glass », de nouvelles fonctionnalités de continuité comme une application Téléphone sur Mac, et un Spotlight renforcé. Avec la bêta 2, Apple affine ces bases. L’entreprise se prépare à déployer le support du Protocole de Contexte de Modèle (MCP) sur macOS, iOS et iPadOS. Cette démarche permet aux modèles d’IA tiers de s’intégrer plus directement à sa plateforme. De plus, imaginez Image Playground, actuellement ancré dans les modèles OpenAI/ChatGPT, supportant bientôt plusieurs fournisseurs d’IA.

Cette version apporte principalement des améliorations progressives : une meilleure stabilité, des corrections de bugs et des ajustements de performance. Si vous avez testé les versions bêta pour développeurs, vous ne verrez pas encore de changements majeurs dans les fonctionnalités. Les modifications se situent dans les couches fondamentales dont Apple a besoin avant d’ouvrir les fonctionnalités d’IA aux développeurs.

Comment installer

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous sur le site de la bêta publique d’Apple. Ensuite, suivez ces étapes :

Ouvrez les réglages système Allez dans Général > Mise à jour logicielle Appuyez sur le « i » à côté de Mises à jour bêta Choisissez Bêta publique de macOS Tahoe 26 Appuyez sur Terminé

Voilà votre chemin pour obtenir la mise à jour.

Un regard vers l’avenir

Cette version bêta est un signe qu’Apple intensifie sa stratégie d’IA sur Mac. Il s’agit moins de fonctionnalités tape-à-l’œil pour le moment et plus de poser les fondations pour la suite. Si vous la testez, partagez vos commentaires via les outils d’Apple. Vos rapports pourraient aider à éliminer les aspérités avant la sortie finale cet automne.