macOS Tahoe 26.1 publieke bèta 2 is beschikbaar

Apple heeft macOS Tahoe 26.1 publieke bèta 2 uitgebracht, die overeenkomt met de build die ontwikkelaars een dag eerder kregen (25B5057f). Deze update richt zich op fixes achter de schermen en maakt de weg vrij voor diepere AI-integraties in Apple’s ecosysteem.

Wat is er nieuw

macOS 26 (Tahoe) introduceerde al de gedurfde “Liquid Glass” UI, nieuwe continuïteitsfuncties zoals een Telefoon-app op Mac, en een sterkere Spotlight. Met bèta 2 verfijnt Apple die basis. Het bedrijf bereidt zich voor om Model Context Protocol (MCP)-ondersteuning uit te rollen over macOS, iOS en iPadOS. Die stap laat AI-modellen van derden directer in het platform pluggen. Stel je ook voor dat Image Playground, momenteel verankerd in OpenAI/ChatGPT-modellen, binnenkort meerdere AI-providers ondersteunt.

Deze build brengt vooral incrementele verbeteringen: betere stabiliteit, opgeloste bugs en prestatie-optimalisaties. Als je dev bèta’s hebt getest, zie je nog geen grote functieverschuivingen. De veranderingen zitten in fundamentele lagen die Apple nodig heeft voordat AI-functies voor ontwikkelaars worden opengesteld.

Hoe te installeren

Als je je nog niet hebt aangemeld, registreer je dan op Apple’s publieke bètasite. Volg dan deze stappen:

Open systeeminstellingen Ga naar Algemeen > software-update Tik op de “i” naast Bèta-updates Kies macOS Tahoe 26 Publieke Bèta Druk op klaar

Dat is je weg naar de upgrade.

Een blik vooruit

Deze bèta is een teken dat Apple zijn AI-strategie op Mac opvoert. Het gaat nu minder om opvallende functies en meer om het leggen van de basis voor wat er komt. Als je het test, deel dan feedback via Apple’s tools. Je rapporten kunnen helpen om ruwe randjes glad te strijken voordat de definitieve release deze herfst uitkomt.