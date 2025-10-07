Llega la beta pública 2 de macOS Tahoe 26.1

Apple ha lanzado macOS Tahoe 26.1 beta pública 2, coincidiendo con la compilación que los desarrolladores obtuvieron un día antes (25B5057f). Esta actualización se centra en correcciones internas y allana el camino para integraciones de IA más profundas en todo el ecosistema de Apple.

Novedades

macOS 26 (Tahoe) ya introdujo la audaz interfaz de usuario “Liquid Glass”, nuevas funciones de continuidad como una aplicación de teléfono en Mac y un Spotlight más potente. Con la beta 2, Apple refina esa base. La compañía se está preparando para implementar la compatibilidad con el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) en macOS, iOS e iPadOS. Ese movimiento permite que los modelos de IA de terceros se conecten a su plataforma más directamente. Además, imagine que Image Playground, actualmente anclado en los modelos OpenAI/ChatGPT, pronto admitirá múltiples proveedores de IA.

Esta compilación trae principalmente mejoras incrementales: mejor estabilidad, errores corregidos y ajuste del rendimiento. Si ha estado probando las betas de desarrollo, aún no verá cambios importantes en las funciones. Los cambios se encuentran en las capas fundamentales que Apple necesita antes de abrir las funciones de IA a los desarrolladores.

Cómo instalar

Si aún no se ha inscrito, regístrese en el sitio beta público de Apple. Luego, siga estos pasos:

Abra la configuración del sistema Vaya a General > actualización de software Toque la “i” junto a Actualizaciones Beta Elija macOS Tahoe 26 Beta Pública Pulse hecho

Ese es su camino para obtener la actualización.

Una mirada al futuro

Esta beta es una señal de que Apple está intensificando su estrategia de IA en Mac. Se trata menos de características llamativas ahora y más de sentar las bases para lo que viene. Si lo prueba, comparta sus comentarios a través de las herramientas de Apple. Sus informes podrían ayudar a limar asperezas antes de que se lance la versión final este otoño.