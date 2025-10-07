Mit WhatsApp für iOS können Sie jetzt Nachrichten in 21 Sprachen übersetzen

Das neueste Update von WhatsApp bringt ein integriertes Übersetzungstool auf das iPhone, mit dem Sie Nachrichten direkt in Chats übersetzen können. Die Funktion kommt mit Version 25.28.74 und spiegelt das wider, was Android-Nutzer bereits vor einigen Wochen erhalten haben. Es funktioniert in 21 Sprachen und erfordert keine separate App oder Browser-Erweiterung.

Wie es funktioniert

Sie können jede Nachricht in einem Chat übersetzen, indem Sie sie gedrückt halten und dann auf Mehr und Übersetzen tippen. Wenn Sie es zum ersten Mal verwenden, werden Sie von WhatsApp aufgefordert, Ihre Quell- und Zielsprachen auszuwählen und das erforderliche Sprachpaket herunterzuladen. Nach dem Herunterladen funktionieren Übersetzungen auch offline.

Sie können heruntergeladene Sprachen jederzeit unter Einstellungen > Übersetzen > Heruntergeladene Sprachen wechseln oder verwalten. Die Übersetzungen erscheinen sofort im Chatfenster und fügen sich reibungslos in iOS ein, ohne den Gesprächsfluss zu stören.

Unterstützte Sprachen

Laut WABetaInfo unterstützt das Übersetzungstool derzeit 21 Sprachen. Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer iOS-Version ab. Hier ist die Liste:

Arabisch

Chinesisch (Mandarin, vereinfacht)

Chinesisch (Mandarin, traditionell)

Niederländisch

Englisch (UK)

Englisch (US)

Französisch

Deutsch

Hindi

Indonesisch

Italienisch

Japanisch

Koreanisch

Polnisch

Portugiesisch (Brasilien)

Russisch

Spanisch

Thailändisch

Türkisch

Ukrainisch

Vietnamesisch

Was Sie wissen sollten

Meta sagt, dass die Funktion sowohl in Einzel- als auch in Gruppenchats funktioniert und Sie Nachrichten übersetzen können, die Sie gesendet oder empfangen haben. Sie gilt jedoch nicht für Sticker, GIFs, Dokumente oder freigegebene Kontakte.

Sie benötigen eine stabile WLAN- oder mobile Datenverbindung, um die Sprachpakete herunterzuladen, und genügend Gerätespeicher, um sie zu speichern. Nach der Einrichtung können Sie das Übersetzungstool offline nutzen. Dieser Ansatz verbindet die In-App-Funktion von Meta mit der lokalen Verarbeitung von Apple, wodurch der Prozess schnell und sicher bleibt.

Die Übersetzungsfunktion folgt auf die letzten Updates von WhatsApp, die KI-basierte Zusammenfassungen und Schreibvorschläge eingeführt haben. Zusammengenommen zeigen diese Tools Metas Absicht, WhatsApp intelligenter und hilfreicher für Benutzer zu machen, die über Sprachen hinweg chatten.

WhatsApp bestätigt, dass die Einführung alle iPhone-Nutzer in den nächsten Wochen erreichen wird. Halten Sie Ihre App über den App Store auf dem neuesten Stand, um sie so schnell wie möglich zu erhalten. Für mehrsprachige Nutzer macht diese Funktion WhatsApp zu einem leistungsfähigeren und umfassenderen Tool für die alltägliche Kommunikation.