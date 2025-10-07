WhatsApp voor iOS laat je nu berichten vertalen in 21 talen

De nieuwste WhatsApp-update brengt een ingebouwde vertaaltool naar iPhone, waarmee je berichten direct in chats kunt vertalen. De functie komt met versie 25.28.74 en weerspiegelt wat Android-gebruikers een paar weken geleden kregen. Het werkt met 21 talen en vereist geen aparte app of browserextensie.

Hoe het werkt

Je kunt elk bericht in een chat vertalen door erop te drukken en vast te houden, dan op Meer te tikken en Vertalen te selecteren. De eerste keer dat je het gebruikt, vraagt WhatsApp je om je bron- en doeltalen te kiezen en het vereiste taalpakket te downloaden. Eenmaal gedownload werken vertalingen ook offline.

Je kunt gedownloade talen op elk moment wijzigen of beheren onder Instellingen > Vertalen > Gedownloade talen. De vertalingen verschijnen direct in het chatvenster en passen naadloos in iOS zonder de gespreksstroom te verstoren.

Ondersteunde talen

Volgens WABetaInfo ondersteunt de vertaaltool momenteel 21 talen. De beschikbaarheid hangt af van je iOS-versie. Hier is de lijst:

Arabisch

Chinees (Mandarijn, vereenvoudigd)

Chinees (Mandarijn, traditioneel)

Nederlands

Engels (VK)

Engels (VS)

Frans

Duits

Hindi

Indonesisch

Italiaans

Japans

Koreaans

Pools

Portugees (Brazilië)

Russisch

Spaans

Thai

Turks

Oekraïens

Vietnamees

Wat je moet weten

Meta zegt dat de functie werkt in zowel individuele als groepschats, en je kunt berichten vertalen die je hebt verzonden of ontvangen. Het werkt echter niet voor stickers, GIF’s, documenten of gedeelde contacten.

Je hebt een stabiele wifi- of mobiele dataverbinding nodig om de taalpakketten te downloaden en voldoende opslagruimte op je apparaat om ze op te slaan. Eenmaal ingesteld kun je de vertaaltool offline gebruiken. Deze aanpak combineert Meta’s in-app mogelijkheden met Apple’s lokale verwerking, waardoor het proces snel en veilig blijft.

De vertaalfunctie volgt op WhatsApp’s recente updates die AI-gebaseerde samenvattingen en schrijfsuggesties introduceerden. Samen laten deze tools Meta’s intentie zien om WhatsApp slimmer en nuttiger te maken voor gebruikers die in verschillende talen chatten.

WhatsApp bevestigt dat de uitrol alle iPhone-gebruikers in de komende weken zal bereiken. Houd je app up-to-date via de App Store om het te krijgen zodra het beschikbaar is. Voor meertalige gebruikers maakt deze functie WhatsApp een capabelere en inclusievere tool voor dagelijkse communicatie.