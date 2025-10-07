WhatsApp para iOS ahora te permite traducir mensajes en 21 idiomas

La actualización más reciente de WhatsApp trae una herramienta de traducción integrada para iPhone, que te permite traducir mensajes directamente dentro de los chats. La función llega con la versión 25.28.74 y es un reflejo de lo que los usuarios de Android recibieron hace unas semanas. Funciona en 21 idiomas y no requiere una aplicación separada o una extensión del navegador.

Cómo funciona

Puedes traducir cualquier mensaje en un chat manteniéndolo pulsado y, a continuación, tocando en Más y seleccionando Traducir. La primera vez que lo uses, WhatsApp te pedirá que elijas tus idiomas de origen y destino y que descargues el paquete de idiomas necesario. Una vez descargadas, las traducciones también funcionan sin conexión.

Puedes cambiar o administrar los idiomas descargados en cualquier momento en Configuración > Traducir > Idiomas descargados. Las traducciones aparecen al instante en la ventana de chat, encajando perfectamente en iOS sin interrumpir el flujo de la conversación.

Idiomas admitidos

Según WABetaInfo, la herramienta de traducción actualmente admite 21 idiomas. La disponibilidad depende de tu versión de iOS. Aquí está la lista:

Árabe

Chino (mandarín, simplificado)

Chino (mandarín, tradicional)

Neerlandés

Inglés (Reino Unido)

Inglés (EE. UU.)

Francés

Alemán

Hindi

Indonesio

Italiano

Japonés

Coreano

Polaco

Portugués (Brasil)

Ruso

Español

Tailandés

Turco

Ucraniano

Vietnamita

Lo que debes saber

Meta dice que la función funciona tanto en chats individuales como en grupales, y puedes traducir los mensajes que has enviado o recibido. Sin embargo, no se aplica a stickers, GIFs, documentos o contactos compartidos.

Necesitarás una conexión Wi-Fi o de datos móviles estable para descargar los paquetes de idiomas y suficiente almacenamiento en el dispositivo para guardarlos. Una vez configurado, puedes usar la herramienta de traducción sin conexión. Este enfoque combina la capacidad dentro de la aplicación de Meta con el procesamiento local de Apple, manteniendo el proceso rápido y seguro.

La función de traducción sigue a las recientes actualizaciones de WhatsApp que introdujeron el resumen basado en IA y las sugerencias de escritura. Juntas, estas herramientas muestran la intención de Meta de hacer que WhatsApp sea más inteligente y útil para los usuarios que chatean en diferentes idiomas.