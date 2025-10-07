WhatsApp pour iOS permet désormais de traduire les messages en 21 langues

La dernière mise à jour de WhatsApp apporte un outil de traduction intégré à l’iPhone, permettant de traduire les messages directement dans les conversations. Cette fonctionnalité arrive avec la version 25.28.74 et reflète ce que les utilisateurs Android ont reçu il y a quelques semaines. Elle fonctionne avec 21 langues et ne nécessite pas d’application séparée ni d’extension de navigateur.

Comment ça marche

Vous pouvez traduire n’importe quel message dans une conversation en appuyant longuement dessus, puis en touchant Plus et en sélectionnant Traduire. La première fois que vous l’utilisez, WhatsApp vous demande de choisir vos langues source et cible et de télécharger le pack de langue requis. Une fois téléchargées, les traductions fonctionnent également hors ligne.

Vous pouvez changer ou gérer les langues téléchargées à tout moment dans Paramètres > Traduire > Langues téléchargées. Les traductions apparaissent instantanément dans la fenêtre de discussion, s’intégrant parfaitement à iOS sans perturber le flux de la conversation.

Langues prises en charge

Selon WABetaInfo, l’outil de traduction prend actuellement en charge 21 langues. La disponibilité dépend de votre version iOS. Voici la liste :

Arabe

Chinois (mandarin, simplifié)

Chinois (mandarin, traditionnel)

Néerlandais

Anglais (Royaume-Uni)

Anglais (États-Unis)

Français

Allemand

Hindi

Indonésien

Italien

Japonais

Coréen

Polonais

Portugais (Brésil)

Russe

Espagnol

Thaï

Turc

Ukrainien

Vietnamien

Ce qu’il faut savoir

Meta indique que la fonctionnalité fonctionne dans les conversations individuelles et de groupe, et vous pouvez traduire les messages que vous avez envoyés ou reçus. Cependant, elle ne s’applique pas aux autocollants, GIF, documents ou contacts partagés.

Vous aurez besoin d’une connexion Wi-Fi ou de données mobiles stable pour télécharger les packs de langue et d’un espace de stockage suffisant sur l’appareil pour les sauvegarder. Une fois configuré, vous pouvez utiliser l’outil de traduction hors ligne. Cette approche combine la capacité intégrée de Meta avec le traitement local d’Apple, maintenant le processus rapide et sécurisé.

La fonction de traduction fait suite aux récentes mises à jour de WhatsApp qui ont introduit la synthèse basée sur l’IA et les suggestions d’écriture. Ensemble, ces outils montrent l’intention de Meta de rendre WhatsApp plus intelligent et plus utile pour les utilisateurs qui communiquent dans différentes langues.

WhatsApp confirme que le déploiement atteindra tous les utilisateurs d’iPhone au cours des prochaines semaines. Gardez votre application à jour via l’App Store pour l’obtenir dès qu’elle sera disponible. Pour les utilisateurs multilingues, cette fonctionnalité transforme WhatsApp en un outil plus performant et inclusif pour la communication quotidienne.