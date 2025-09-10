Wann kommt iOS 19 heraus? Gar nicht.

Während Apple-Nutzer natürlich erwarten könnten, dass iOS 19 das nächste große Software-Update nach iOS 18 sein wird, hat Apple seine Namensstrategie geändert. Das Betriebssystem, das iOS 19 gewesen wäre, wurde offiziell iOS 26 genannt. Dies ist Teil einer neuen Konvention, um die OS-Version an das Veröffentlichungsjahr (die Saison 2025-2026) auf allen Apple-Plattformen, einschließlich iPadOS und macOS, anzugleichen.

Die eigentliche Frage ist also: Wann kommt iOS 26 heraus? Basierend auf Apples konsistentem Jahresplan haben wir einen klaren Zeitplan.

Der Veröffentlichungszeitplan erklärt

Apple verfolgt jedes Jahr einen vorhersehbaren dreistufigen Rollout für seine großen iOS-Updates:

Die Enthüllung (Juni 2025): Apple stellte iOS 26 erstmals Anfang Juni auf seiner Worldwide Developers Conference (WWDC) vor. Unmittelbar nach der Keynote-Präsentation wurde die erste Entwickler-Betaversion verfügbar gemacht, sodass App-Entwickler mit dem Testen und Aktualisieren ihrer Software beginnen konnten. Öffentliche Beta (Juli 2025): Eine stabilere Version, bekannt als öffentliche Beta, wurde im Juli veröffentlicht. Dies ermöglichte es begeisterten iPhone-Nutzern, die sich für Apples Beta Software Programm angemeldet hatten, die neuen Funktionen vor dem offiziellen Start auszuprobieren und Apple dabei zu helfen, verbleibende Fehler zu finden und zu beheben. Offizielle öffentliche Veröffentlichung (September 2025): Die finale, optimierte Version von iOS 26 ist für eine öffentliche Veröffentlichung am Montag, den 15. September 2025, geplant. Dieses Update wird auf alle kompatiblen iPhones übertragen und auf den neuen iPhone 17 und iPhone 17 Pro Modellen vorinstalliert sein, die noch in derselben Woche in den Handel kommen sollen.

Kurz gesagt, obwohl sich der Name von dem, was viele erwartet hatten, geändert hat, bleibt der Veröffentlichungszeitplan derselbe. iPhone-Nutzer können sich darauf freuen, iOS 26 Mitte September herunterzuladen.