Quand iOS 19 sortira-t-il ? Euh, jamais

Bien que les utilisateurs d’Apple puissent naturellement s’attendre à ce qu’iOS 19 soit la prochaine mise à jour logicielle majeure après iOS 18, Apple a modifié sa stratégie de dénomination. Le système d’exploitation qui aurait été iOS 19 a été officiellement nommé iOS 26. Cela fait partie d’une nouvelle convention visant à aligner la version du système d’exploitation avec l’année de sortie (la saison 2025-2026) sur toutes les plateformes Apple, y compris iPadOS et macOS.

Alors, la vraie question est : quand iOS 26 sortira-t-il ? En nous basant sur le calendrier annuel cohérent d’Apple, nous avons une chronologie claire.

Le calendrier de sortie expliqué

Apple suit un déploiement prévisible en trois étapes pour ses mises à jour iOS majeures chaque année :

Le dévoilement (juin 2025) : Apple a d’abord révélé iOS 26 lors de sa Conférence mondiale des développeurs (WWDC) début juin. Immédiatement après la présentation principale, la première version bêta pour développeurs a été mise à disposition, permettant aux créateurs d’applications de commencer à tester et mettre à jour leurs logiciels. Bêta publique (juillet 2025) : Une version plus stable, connue sous le nom de bêta publique, a été publiée en juillet. Cela a permis aux utilisateurs d’iPhone enthousiastes qui se sont inscrits au Programme de logiciels bêta d’Apple d’essayer les nouvelles fonctionnalités avant le lancement officiel, aidant Apple à trouver et corriger les bogues restants. Sortie publique officielle (septembre 2025) : La version finale et peaufinée d’iOS 26 est prévue pour une sortie publique le lundi 15 septembre 2025. Cette mise à jour sera déployée sur tous les iPhone compatibles et sera préinstallée sur les nouveaux modèles iPhone 17 et iPhone 17 Pro, qui sont prévus d’arriver en magasins cette même semaine.

En résumé, bien que le nom ait changé par rapport à ce que beaucoup attendaient, le calendrier de sortie reste le même. Les utilisateurs d’iPhone peuvent s’attendre à télécharger iOS 26 à la mi-septembre.