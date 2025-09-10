¿Cuándo saldrá iOS 19? Pues nunca.

Si bien los usuarios de Apple podrían esperar naturalmente que iOS 19 sea la próxima gran actualización de software después de iOS 18, Apple ha cambiado su estrategia de nomenclatura. El sistema operativo que habría sido iOS 19 ha sido nombrado oficialmente iOS 26. Esto es parte de una nueva convención para alinear la versión del sistema operativo con el año de lanzamiento (la temporada 2025-2026) en todas las plataformas de Apple, incluyendo iPadOS y macOS.

Entonces, la verdadera pregunta es: ¿cuándo sale iOS 26? Basándonos en el calendario anual constante de Apple, tenemos una línea de tiempo clara.

El calendario de lanzamiento explicado

Apple sigue un despliegue predecible de tres etapas para sus principales actualizaciones de iOS cada año:

La presentación (junio de 2025): Apple reveló por primera vez iOS 26 en su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) a principios de junio. Inmediatamente después de la presentación principal, la primera versión beta para desarrolladores estuvo disponible, permitiendo a los creadores de aplicaciones comenzar a probar y actualizar su software. Beta pública (julio de 2025): Una versión más estable, conocida como la beta pública, se lanzó en julio. Esto permitió a los usuarios entusiastas de iPhone que se inscribieron en el Programa de Software Beta de Apple probar las nuevas funciones antes del lanzamiento oficial, ayudando a Apple a encontrar y corregir cualquier error restante. Lanzamiento público oficial (septiembre de 2025): La versión final y pulida de iOS 26 está programada para un lanzamiento público el lunes 15 de septiembre de 2025. Esta actualización se enviará a todos los iPhones compatibles y vendrá preinstalada en los nuevos modelos de iPhone 17 y iPhone 17 Pro, que saldrán a la venta esa misma semana.

En resumen, si bien el nombre ha cambiado de lo que muchos esperaban, el calendario de lanzamiento sigue siendo el mismo. Los usuarios de iPhone pueden esperar descargar iOS 26 a mediados de septiembre.