Wann wird das iPhone 17 in den Geschäften erhältlich sein?

Kurze Antwort zuerst: Die iPhone 17-Reihe kommt am Freitag, den 19. September 2025 in die Geschäfte, wobei die Vorbestellungen am Freitag, den 12. September beginnen. Dieser Zeitplan gilt für die gesamte Familie, einschließlich iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und das neue iPhone Air.

Der Veröffentlichungsrhythmus auf einen Blick

12. September 2025 – Online-Vorbestellungen beginnen und in der Apple Store App.

19. September 2025 – Verfügbarkeit in den Geschäften und Beginn der ersten Lieferungen.

Wenn Sie die Energie des Verkaufsstarts mögen, ist die Abholung im Geschäft ideal für Sie. Reservieren Sie während der Vorbestellung, wählen Sie einen Apple Store in Ihrer Nähe, und Sie vermeiden, dass sich die Lieferzeiten verschieben, wenn das Angebot in den ersten Stunden knapper wird.

Wie die Verfügbarkeit „in den Geschäften“ dieses Jahr aussieht

Apples Rhythmus ist seit einem Jahrzehnt konstant. Keynote Anfang der Woche, Vorbestellungen an diesem Freitag, Verkaufsstart am folgenden Freitag. Dieses Jahr wird das gleiche Vorgehen angewendet, und Apple gibt an, dass die Verfügbarkeit am 19. September beginnt. Erwarten Sie die üblichen Warteschlangen vor der Öffnung, Terminfenster am selben Tag für die Einrichtung und gestaffelte Abholzeiten, um Menschenmassen zu steuern.