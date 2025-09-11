Quand l’iPhone 17 sera-t-il disponible en magasin ?

Réponse courte d’abord : la gamme iPhone 17 arrive en magasin le vendredi 19 septembre 2025, avec l’ouverture des précommandes le vendredi 12 septembre. Ce calendrier s’applique à toute la famille, y compris l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 Pro Max et le nouvel iPhone Air.

Le calendrier de sortie en un coup d’œil

12 septembre 2025 – ouverture des précommandes en ligne et dans l’application Apple Store.

19 septembre 2025 – disponibilité en magasin et début des premières livraisons.

Si vous appréciez l’énergie du jour de lancement, le retrait en magasin est votre allié. Réservez lors de la précommande, choisissez un Apple Store à proximité, et vous évitez que les créneaux d’expédition se décalent lorsque l’approvisionnement se resserre dans les premières heures.

À quoi ressemble « en magasin » cette année

Le rythme d’Apple est resté cohérent depuis une décennie. Keynote en début de semaine, précommandes ce vendredi-là, rayons approvisionnés le vendredi suivant. Cette année suit le même schéma, et Apple annonce que la disponibilité commence le 19 septembre. Attendez-vous aux files d’attente habituelles avant l’ouverture, aux créneaux de rendez-vous le jour même pour la configuration, et aux créneaux de retrait échelonnés pour gérer la foule.