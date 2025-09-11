¿Cuándo estará disponible el iPhone 17 en las tiendas?

Respuesta corta primero: la línea de iPhone 17 llega a las tiendas el viernes 19 de septiembre de 2025, con la apertura de los pedidos anticipados el viernes 12 de septiembre. Ese calendario se aplica a toda la familia, incluyendo el iPhone 17, el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y el nuevo iPhone Air.

El ritmo de lanzamiento de un vistazo

12 de septiembre de 2025 – apertura de pedidos anticipados en línea y en la app de la Apple Store.

19 de septiembre de 2025 – Comienzan la disponibilidad en tiendas y las primeras entregas.

Si te gusta la energía del día del lanzamiento, la recogida en tienda es tu mejor opción. Reserva durante el pedido anticipado, elige una Apple Store cercana y evitarás que se retrasen los plazos de envío a medida que la oferta se reduce en las primeras horas.

Cómo será la disponibilidad «en tiendas» este año

El ritmo de Apple ha sido constante durante una década. Keynote a principios de semana, pedidos anticipados ese viernes, estanterías abastecidas el viernes siguiente. Este año sigue el mismo guion, y Apple dice que la disponibilidad comienza el 19 de septiembre. Espera colas estándar antes de la apertura, citas para la configuración en el mismo día y franjas horarias de recogida escalonadas para gestionar las multitudes.