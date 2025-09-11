¿Cuándo estará disponible el iPhone 17 en las tiendas?

Respuesta corta primero: la línea de iPhone 17 llega a las tiendas el viernes 19 de septiembre de 2025, con la apertura de los pedidos anticipados el viernes 12 de septiembre. Ese calendario se aplica a toda la familia, incluyendo el iPhone 17, el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y el nuevo iPhone Air.

El ritmo de lanzamiento de un vistazo

Si te gusta la energía del día del lanzamiento, la recogida en tienda es tu mejor opción. Reserva durante el pedido anticipado, elige una Apple Store cercana y evitarás que se retrasen los plazos de envío a medida que la oferta se reduce en las primeras horas.

Cómo será la disponibilidad «en tiendas» este año

El ritmo de Apple ha sido constante durante una década. Keynote a principios de semana, pedidos anticipados ese viernes, estanterías abastecidas el viernes siguiente. Este año sigue el mismo guion, y Apple dice que la disponibilidad comienza el 19 de septiembre. Espera colas estándar antes de la apertura, citas para la configuración en el mismo día y franjas horarias de recogida escalonadas para gestionar las multitudes.

