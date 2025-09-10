Warum iOS 18 bis iOS 26: Apples neue Namensstrategie erklärt

Da die neue iPhone 17-Reihe bald ausgeliefert werden soll, werden viele Leute iOS 26 auf ihren Bildschirmen sehen und fragen sich vielleicht, was mit den Versionen 19 bis 25 passiert ist. Obwohl der Name jetzt Aufmerksamkeit erregt, ist diese Änderung nicht neu; Apple hat diese neue Namensstrategie bereits im Juni auf seiner Worldwide Developers Conference (WWDC) offiziell angekündigt.

Hier ist eine kurze Auffrischung darüber, was die Änderung bedeutet und warum Apple sie vorgenommen hat.

Die neue Namenskonvention ist einfach: Apple gleicht seine Betriebssystemversionen an das Jahr ihres Release-Zyklus an. Die „26“ repräsentiert die Software-Saison 2025-2026.

Diese Änderung ist nicht nur für das iPhone. Sie wurde implementiert, um Konsistenz im gesamten Apple-Ökosystem zu schaffen. Jahrelang waren die Versionsnummern nicht synchron – man hatte vielleicht iOS 17 neben macOS 14 (Sonoma) und watchOS 10. Für den durchschnittlichen Benutzer waren diese unterschiedlichen Nummern verwirrend und kommunizierten nicht klar, dass all diese Systeme Teil desselben jährlichen Update-Zyklus waren.

Indem Apple die Versionsnummer plattformübergreifend an das Jahr anpasst (iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 usw.), hat Apple sofort deutlich gemacht, dass all seine Software Teil einer einzigen, kohärenten Familie ist. Wenn ein Benutzer „26“ auf all seinen Geräten sieht, weiß er sofort, dass diese Betriebssysteme dafür konzipiert wurden, zusammenzuarbeiten.

Obwohl der Name für diejenigen, die die WWDC-Ankündigungen nicht verfolgt haben, neu erscheinen mag, ist es ein geplanter und logischer Schritt, um Apples Ökosystem für die kommenden Jahre zu vereinfachen.