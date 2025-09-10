¿Por qué de iOS 18 a iOS 26?: Explicación de la nueva estrategia de nomenclatura de Apple

Con la nueva línea de iPhone 17 a punto de empezar a enviarse, mucha gente está a punto de ver iOS 26 en sus pantallas y puede que se pregunte qué ha pasado con las versiones 19 a 25. Aunque el nombre está llamando la atención ahora, este cambio no es nuevo; Apple anunció oficialmente esta nueva estrategia de nomenclatura en su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) en junio.

Aquí tienes un breve resumen de lo que significa el cambio y por qué lo hizo Apple.

La nueva convención de nomenclatura es sencilla: Apple está alineando las versiones de su sistema operativo con el año de su ciclo de lanzamiento. El «26» representa la temporada de software 2025-2026.

Este cambio no es solo para el iPhone. Se implementó para crear coherencia en todo el ecosistema de Apple. Durante años, los números de versión no estaban sincronizados: podías tener iOS 17 junto con macOS 14 (Sonoma) y watchOS 10. Para el usuario medio, estos números dispares eran confusos y no comunicaban claramente que todos estos sistemas formaban parte del mismo ciclo de actualización anual.

Al unificar el número de versión para que coincida con el año en todas las plataformas (iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, etc.), Apple ha hecho que sea inmediatamente obvio que todo su software forma parte de una única familia cohesiva. Cuando un usuario vea «26» en todos sus dispositivos, sabrá al instante que esos sistemas operativos fueron diseñados para funcionar juntos.

Así que, aunque el nombre pueda parecer nuevo para aquellos que no siguieron los anuncios de la WWDC, es un paso planificado y lógico para simplificar el ecosistema de Apple en los años venideros.