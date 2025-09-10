Pourquoi d’iOS 18 à iOS 26 : la nouvelle stratégie de dénomination d’Apple expliquée

Avec la nouvelle gamme iPhone 17 qui doit bientôt commencer à être expédiée, de nombreuses personnes sont sur le point de voir iOS 26 apparaître sur leurs écrans et se demandent peut-être ce qui est arrivé aux versions 19 à 25. Bien que ce nom attire l’attention maintenant, ce changement n’est pas nouveau ; Apple a officiellement annoncé cette nouvelle stratégie de dénomination lors de sa Conférence mondiale des développeurs (WWDC) en juin.

Voici un rappel rapide de ce que signifie ce changement et pourquoi Apple l’a fait.

La nouvelle convention de dénomination est simple : Apple aligne les versions de ses systèmes d’exploitation avec l’année de leur cycle de publication. Le « 26 » représente la saison logicielle 2025-2026.

Ce changement ne concerne pas seulement l’iPhone. Il a été mis en place pour créer une cohérence dans tout l’écosystème d’Apple. Pendant des années, les numéros de version n’étaient pas synchronisés — vous pouviez avoir iOS 17 aux côtés de macOS 14 (Sonoma) et watchOS 10. Pour l’utilisateur moyen, ces numéros disparates étaient déroutants et ne communiquaient pas clairement que tous ces systèmes faisaient partie du même cycle de mise à jour annuel.

En unifiant le numéro de version pour correspondre à l’année sur toutes les plateformes (iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, etc.), Apple a rendu immédiatement évident que tous ses logiciels font partie d’une seule famille cohérente. Quand un utilisateur voit « 26 » sur tous ses appareils, il saura instantanément que ces systèmes d’exploitation ont été conçus pour fonctionner ensemble.

Ainsi, bien que le nom puisse sembler nouveau pour ceux qui n’ont pas suivi les annonces de la WWDC, c’est une étape planifiée et logique pour simplifier l’écosystème d’Apple pour les années à venir.