Wo Sie AirPods Pro 3 vor dem Start am 19. September vorbestellen können

Apple hat bestätigt, dass die AirPods Pro 3 zum Preis von 249 $ jetzt vorbestellbar sind, wobei das Veröffentlichungsdatum auf Freitag, den 19. September 2025 festgelegt ist. Das bedeutet, wenn Sie sie am Starttag haben möchten, ist es am besten, diese Woche eine Vorbestellung zu sichern. Hier sind Ihre Optionen für die Vorbestellung der AirPods Pro 3.

1. Apple Store

Der direkte Weg. Vorbestellungen sind direkt bei Apple und über die Apple Store App möglich. Der Kauf hier garantiert vollen Zugriff auf jede Farbe und Konfiguration, plus AppleCare-Zusatzoptionen beim Bezahlen.

Bestellungen sollen am 19. September versendet/eintreffen, oder Sie können eine Abholung im Geschäft vereinbaren, wenn Sie die Lieferung lieber überspringen möchten.

2. Best Buy

Best Buy nimmt jetzt Vorbestellungen zum gleichen Preis von 249 $ entgegen. Der große Vorteil sind die Vorteile: My Best Buy Plus- und Total-Mitglieder können Bonusprämien oder verlängerte Rückgabefristen erhalten. Wenn Sie am Veröffentlichungstag persönlich abholen möchten, hat Best Buy normalerweise zuverlässigen Lagerbestand am Starttag.

3. Amazon

Amazon hat ebenfalls Vorbestellungen geöffnet. Der Preis ist Standard, aber Amazon liefert oft schneller für Prime-Kunden und bietet gelegentlich kleine Geschenkkarten-Aktionen oder Vorteile beim frühen Versand. Der Lagerbestand kann schwanken, daher sind frühe Bestellungen sicherer, wenn Sie eine Lieferung am 19. September wünschen.

4. Walmart

Walmart listet die AirPods Pro 3 zur Vorbestellung zum Einführungspreis. Ihr Vorteil ist die lokale Verfügbarkeit. Viele Käufer sichern sich gerne online und wählen dann die Abholung am selben Tag im Geschäft, sobald der Starttag gekommen ist.

5. Target

Target ist ebenfalls Teil des Vorbestellungsangebots. Wenn Sie ein Target Circle-Mitglied sind, achten Sie auf Gutschriften oder Rabatte, die an RedCard-Einkäufe gebunden sind. Das Vorbestellungssystem von Target ermöglicht normalerweise sowohl den Versand als auch die Abholung, abhängig vom lokalen Lagerbestand.

6. Vorbestellungen bei Mobilfunkanbietern

Große Mobilfunkanbieter wie AT&T, Verizon und T-Mobile führen ihre eigenen Vorbestellungskampagnen durch. Diese beinhalten oft Angebote: monatliche Gutschriften auf die Rechnung, Rabatte für den Wechsel oder Inzahlungnahme-Angebote, die das iPhone 17 über die Zeit deutlich günstiger machen.

Die Verfügbarkeit kann je nach Tarif und Standort variieren, daher lohnt es sich, das Kleingedruckte zu prüfen.

AirPods Pro 3: Vorbestellungsoptionen im Vergleich

Händler Aktionen / Vorteile Hinweise Apple Store Kostenlose Gravur, volle Konfigurationsauswahl, AppleCare-Zusatzoptionen verfügbar Zuverlässigste Option für die Lieferung am Starttag oder die Abholung im Geschäft. Garantie und Echtheit garantiert. Best Buy Inzahlungnahme-Rabatte, My Best Buy Plus/Total-Vorteile wie Bonusprämien und verlängerte Rückgabefristen Großartig, wenn Sie ein altes Gerät zum Eintauschen haben. Zuverlässig für die Abholung im Geschäft am Starttag. Amazon Prime-Versandvorteile, gelegentliche Geschenkkarten-Aktionen oder schnellere Lieferung Bequem für die Lieferung nach Hause. Bestellen Sie frühzeitig, um die Ankunft am Starttag zu sichern. Walmart Online-Vorbestellung mit Abholung am selben Tag oder geplanter Abholung im Geschäft Gut, um Versandverzögerungen zu vermeiden und lokal abzuholen. Target Target Circle- oder RedCard-Vorteile, potenzielle Gutschriften oder Rabatte Prime-Versandvorteile, gelegentliche Geschenkkarten-Aktionen oder schnellere Lieferung

