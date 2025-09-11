Où précommander les AirPods Pro 3 avant leur lancement le 19 septembre

Apple a confirmé que les AirPods Pro 3, au prix de 249 $, sont disponibles en précommande dès maintenant, avec une date de sortie fixée au vendredi 19 septembre 2025. Cela signifie que si vous les voulez le jour du lancement, votre meilleure option est de verrouiller une précommande cette semaine. Voici vos options pour précommander les AirPods Pro 3.

1. Apple Store

La voie directe. Les précommandes sont ouvertes via Apple et l’application Apple Store. Acheter ici garantit un accès complet à toutes les couleurs et configurations, ainsi qu’aux modules complémentaires AppleCare lors du paiement.

Les commandes sont programmées pour être expédiées/arriver le 19 septembre, ou vous pouvez programmer un retrait en magasin si vous préférez éviter la livraison.

Cliquez pour commander sur l’Apple Store

2. Best Buy

Best Buy accepte les précommandes dès maintenant au même prix de 249 $. Le grand avantage, ce sont les avantages : les membres My Best Buy Plus et Total peuvent obtenir des récompenses bonus ou des fenêtres de retour prolongées. Si vous voulez récupérer en personne le jour de la sortie, Best Buy a généralement un stock fiable le jour du lancement.

Cliquez pour commander chez Best Buy

3. Amazon

Amazon a également ouvert les précommandes. Le prix est standard, mais Amazon livre souvent plus rapidement pour les clients Prime et propose occasionnellement de petites promotions de cartes-cadeaux ou des avantages d’expédition anticipée. Le stock peut fluctuer, donc les commandes précoces sont plus sûres si vous voulez une livraison le 19 septembre.

Cliquez pour commander sur Amazon

4. Walmart

Walmart propose les AirPods Pro 3 en précommande au prix de lancement. Leur avantage est la disponibilité locale. De nombreux acheteurs aiment sécuriser en ligne puis choisir le retrait en magasin le jour même une fois le jour du lancement arrivé.

Cliquez pour commander chez Walmart

5. Target

Target fait également partie de la gamme de précommandes. Si vous êtes membre Target Circle, surveillez les offres de crédit en magasin ou les remises liées aux achats RedCard. Le système de précommande de Target permet généralement à la fois l’expédition et le retrait, selon le stock local.

Cliquez pour commander chez Target

6. Précommandes des opérateurs

Les principaux opérateurs comme AT, Verizon et T-Mobile mènent leurs propres campagnes de précommande. Celles-ci s’accompagnent souvent d’offres : crédits de facture mensuelle, remises pour changement d’opérateur, ou offres de reprise qui rendent l’iPhone 17 beaucoup moins cher au fil du temps.

La disponibilité peut varier selon votre forfait et votre localisation, il vaut donc la peine de vérifier les petits caractères.

Options de précommande des AirPods Pro 3 comparées

Détaillant Promo / avantages Notes Apple Store Gravure gratuite, choix de configuration complet, modules complémentaires AppleCare disponibles Option la plus fiable pour la livraison le jour du lancement ou le retrait en magasin. Garantie et authenticité garanties. Best Buy Remises de reprise, avantages My Best Buy Plus/Total comme les récompenses bonus et les retours prolongés Excellent si vous avez un ancien appareil à échanger. Fiable pour le retrait en magasin le jour du lancement. Amazon Avantages d’expédition Prime, promotions occasionnelles de cartes-cadeaux ou livraison plus rapide Pratique pour la livraison à domicile. Commandez tôt pour sécuriser l’arrivée le jour du lancement. Walmart Précommande en ligne avec retrait en magasin le jour même ou programmé Bon pour éviter les retards d’expédition et récupérer localement. Target Avantages Target Circle ou RedCard, crédits en magasin potentiels ou remises Avantages d’expédition Prime, promotions occasionnelles de cartes-cadeaux, ou livraison plus rapide

Avant de partir, découvrez comment les AirPods Pro 3 se comparent aux Pro 2.