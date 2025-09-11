¿Dónde reservar los AirPods Pro 3 antes de su lanzamiento el 19 de septiembre?

Apple ha confirmado que los AirPods Pro 3, con un precio de 249 $, ya se pueden reservar, y la fecha de lanzamiento está fijada para el viernes 19 de septiembre de 2025. Eso significa que, si los quieres el día del lanzamiento, lo mejor es que reserves esta semana. Estas son tus opciones para reservar los AirPods Pro 3.

1. Apple Store

La vía directa. Las reservas están disponibles a través de Apple y la app Apple Store. Comprar aquí garantiza el acceso completo a todos los colores y configuraciones, además de los complementos de AppleCare al finalizar la compra.

Los pedidos están programados para enviarse/llegar el 19 de septiembre, o puedes programar una recogida en la tienda si prefieres evitar la entrega.

Haz clic para pedir en la Apple Store

2. Best Buy

Best Buy está aceptando reservas ahora al mismo precio de 249 $. El gran atractivo son las ventajas: los miembros de My Best Buy Plus y Total pueden obtener recompensas adicionales o plazos de devolución ampliados. Si quieres recogerlos en persona el día del lanzamiento, Best Buy suele tener existencias fiables el día del lanzamiento.

Haz clic para pedir en Best Buy

3. Amazon

Amazon también ha abierto las reservas. El precio es estándar, pero Amazon suele entregar más rápido a los clientes Prime y, en ocasiones, ofrece pequeñas promociones de tarjetas de regalo o ventajas de envío anticipado. Las existencias pueden fluctuar, por lo que los pedidos anticipados son más seguros si quieres una entrega el 19 de septiembre.

Haz clic para pedir en Amazon

4. Walmart

Walmart está listando los AirPods Pro 3 para reservar al precio de lanzamiento. Su ventaja es la disponibilidad local. A muchos compradores les gusta asegurar la compra en línea y luego elegir la recogida en la tienda el mismo día una vez que llega el día del lanzamiento.

Haz clic para pedir en Walmart

5. Target

Target también forma parte de la lista de reservas. Si eres miembro de Target Circle, estate atento a las ofertas de crédito en la tienda o a los descuentos vinculados a las compras con RedCard. El sistema de reservas de Target suele permitir tanto el envío como la recogida, dependiendo de las existencias locales.

Haz clic para pedir en Target

6. Reservas de operadores

Los principales operadores como AT&T, Verizon y T-Mobile están llevando a cabo sus propias campañas de reserva. Estas suelen venir con ofertas: créditos mensuales en la factura, descuentos por cambio de operador u ofertas de intercambio que hacen que el iPhone 17 sea mucho más barato con el tiempo.

La disponibilidad puede variar dependiendo de tu plan y ubicación, por lo que vale la pena revisar la letra pequeña.

Comparativa de opciones de reserva de los AirPods Pro 3

Minorista Promoción/ventajas Notas Apple Store Grabado gratuito, elección de configuración completa, complementos de AppleCare disponibles La opción más fiable para la entrega el día del lanzamiento o la recogida en la tienda. Garantía y autenticidad garantizadas. Best Buy Descuentos por intercambio, ventajas de My Best Buy Plus/Total como recompensas adicionales y devoluciones ampliadas Ideal si tienes un dispositivo antiguo para cambiar. Fiable para la recogida en la tienda el día del lanzamiento. Amazon Ventajas de envío Prime, promociones ocasionales de tarjetas de regalo o entrega más rápida Cómodo para la entrega a domicilio. Haz tu pedido pronto para asegurar la llegada el día del lanzamiento. Walmart Reserva en línea con recogida en la tienda el mismo día o programada Bueno para evitar retrasos en el envío y recoger localmente. Target Ventajas de Target Circle o RedCard, posibles créditos o descuentos en la tienda Ventajas de envío Prime, promociones ocasionales de tarjetas de regalo o entrega más rápida

Antes de irte, comprueba cómo se comparan los AirPods Pro 3 con los Pro 2.