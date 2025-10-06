iOS 26 unterstützt Wi-Fi Aware: Was es ist und wie man es benutzt

Mit der Veröffentlichung von iOS 26 fügt Apple weiterhin Funktionen hinzu, die die Art und Weise verbessern, wie iPhones und iPads mit ihrer Umgebung verbunden sind. Eine Funktion, die bei Technikbegeisterten auf Interesse stößt, ist Wi-Fi Aware. Obwohl es technisch klingen mag, ist Wi-Fi Aware ein einfaches Konzept mit leistungsstarken Anwendungen. In diesem Artikel erkläre ich, was Wi-Fi Aware ist, wie Apple es in iOS 26 implementiert hat und wie Sie es noch heute nutzen können.

Was ist Wi-Fi Aware?

Wi-Fi Aware, auch bekannt als Neighbor Awareness Networking (NAN), ist eine Technologie, die es Geräten ermöglicht, sich gegenseitig zu erkennen und direkt miteinander zu kommunizieren, ohne auf ein traditionelles Wi-Fi-Netzwerk angewiesen zu sein. Im Wesentlichen ermöglicht es iPhones, iPads und anderen kompatiblen Geräten, nahegelegene Geräte zu erkennen und automatisch Verbindungen herzustellen.

Dies eröffnet mehrere Möglichkeiten, wie zum Beispiel:

Lokale Dateifreigabe : Übertragen Sie Fotos, Dokumente oder Audio-Clips sofort an nahegelegene Geräte. (Erfahren Sie, wie Sie Audio Mix in iOS 26 verwenden.)



: Übertragen Sie Fotos, Dokumente oder Audio-Clips sofort an nahegelegene Geräte. (Erfahren Sie, wie Sie Audio Mix in iOS 26 verwenden.) Multiplayer-Spiele : Spielen Sie Spiele mit Freunden im selben Raum, ohne eine Internetverbindung zu benötigen.



: Spielen Sie Spiele mit Freunden im selben Raum, ohne eine Internetverbindung zu benötigen. Geräteerkennung: Finden Sie einfach andere Geräte für die Zusammenarbeit oder Kommunikation, sei es für die Arbeit, die Schule oder den sozialen Gebrauch.

Wi-Fi Aware ist so konzipiert, dass es schnell, energieeffizient und sicher ist, wodurch Geräte ohne Router oder Hotspot interagieren können.

iOS 26 Unterstützung für Wi-Fi Aware

Vor iOS 26 unterstützten Apple-Geräte Wi-Fi-Verbindungen hauptsächlich über traditionelle Netzwerke oder AirDrop für die lokale Freigabe. Mit iOS 26 hat Apple native Unterstützung für Wi-Fi Aware hinzugefügt, was es Entwicklern erleichtert, Geräte-zu-Gerät-Erkennungsfunktionen in Apps zu integrieren.

Einige wichtige Punkte zur iOS 26-Unterstützung sind:

Gerätekompatibilität : Die meisten iPhones mit iOS 26, ab iPhone 8, unterstützen Wi-Fi Aware. iPads, die iOS 26 unterstützen, sind ebenfalls kompatibel.



: Die meisten iPhones mit iOS 26, ab iPhone 8, unterstützen Wi-Fi Aware. iPads, die iOS 26 unterstützen, sind ebenfalls kompatibel. Integration mit Apps : Apps können jetzt Wi-Fi Aware APIs nutzen, um nahegelegene Geräte zu erkennen und nahtlose Peer-to-Peer-Erlebnisse anzubieten.



: Apps können jetzt Wi-Fi Aware APIs nutzen, um nahegelegene Geräte zu erkennen und nahtlose Peer-to-Peer-Erlebnisse anzubieten. Verbesserte Akku-Effizienz: Apple hat die Funktion optimiert, um den Akkuverbrauch zu minimieren, sodass die Aktivierung von Wi-Fi Aware den täglichen Gebrauch nicht wesentlich beeinträchtigt.

Wenn Sie neugierig sind, wie sich andere iOS 26-Updates auf Ihr Gerät auswirken, können Sie sich das öffentliche Update iOS 26.1 mit Siri-Verbesserungen ansehen.

Wie man Wi-Fi Aware unter iOS 26 verwendet

Der Einstieg in Wi-Fi Aware ist unkompliziert. Befolgen Sie diese Schritte, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät nahegelegene Geräte erkennen und sich mit ihnen verbinden kann:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät iOS 26 ausführt

Öffnen Sie Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate .



. Installieren Sie bei Bedarf die neueste iOS 26-Version.

Wi-Fi aktivieren

Gehen Sie zu Einstellungen → Wi-Fi und aktivieren Sie es. Wi-Fi Aware nutzt die Wi-Fi-Hardware, auch ohne eine traditionelle Netzwerkverbindung.

Eine kompatible App öffnen

Nicht alle Apps unterstützen derzeit Wi-Fi Aware. Suchen Sie nach Apps, die die lokale Geräteerkennung unterstützen, wie z. B. Spiele- oder Dateifreigabe-Apps.

Berechtigungen zulassen

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, gewähren Sie der App Zugriff auf Wi-Fi und die lokale Netzwerkentdeckung. Dies stellt sicher, dass Geräte sich gegenseitig erkennen können.

Geräte erkennen und verbinden

Die App zeigt nahegelegene kompatible Geräte an. Tippen Sie auf ein Gerät, um eine Verbindung für Dateifreigabe, Spiele oder Zusammenarbeit herzustellen.

Wenn Sie gerne mit Kamerafunktionen experimentieren, könnten Sie auch an den iOS 26 Porträtmodus-Tipps für die Aufnahme von Fotos während lokaler Geräteinteraktionen interessiert sein.

Vorteile von Wi-Fi Aware

Wi-Fi Aware bietet mehrere praktische Vorteile für den täglichen Gebrauch von iPhone und iPad. Dazu gehören:

Schnellere Verbindungen : Sie können sich mit nahegelegenen Geräten verbinden, ohne auf den Aufbau eines Wi-Fi-Netzwerks warten zu müssen.



: Sie können sich mit nahegelegenen Geräten verbinden, ohne auf den Aufbau eines Wi-Fi-Netzwerks warten zu müssen. Reduzierter Datenverbrauch : Da Sie keine Mobilfunk- oder Internetdaten verwenden, werden lokale Übertragungen nicht von Ihrem Datenvolumen abgezogen.



: Da Sie keine Mobilfunk- oder Internetdaten verwenden, werden lokale Übertragungen nicht von Ihrem Datenvolumen abgezogen. Energieeffizienz : Optimiert für minimale Akkubelastung bei kontinuierlicher Erkennung.



: Optimiert für minimale Akkubelastung bei kontinuierlicher Erkennung. Verbessertes Gaming und Zusammenarbeit: Ideal für Multiplayer-Spiele, Dateifreigabe und kollaborative Apps.

Einschränkungen von Wi-Fi Aware

Einige der Einschränkungen, die Sie beachten sollten, sind:

App-Unterstützung erforderlich : Nur Apps, die Wi-Fi Aware APIs implementieren, können diese Funktion nutzen.



: Nur Apps, die Wi-Fi Aware APIs implementieren, können diese Funktion nutzen. Begrenzte Reichweite : Geräte müssen sich in angemessener Entfernung voneinander befinden, typischerweise innerhalb eines Raumes oder eines kleinen Gebäudes.



: Geräte müssen sich in angemessener Entfernung voneinander befinden, typischerweise innerhalb eines Raumes oder eines kleinen Gebäudes. Sicherheitsaspekte: Apple verschlüsselt die Kommunikation; dennoch sollten Sie bei sensiblen Daten Vorsicht walten lassen.

Praktische Beispiele

Um es konkret zu machen, hier sind einige Szenarien, in denen Wi-Fi Aware glänzt:

Multiplayer-Spiele: Spielen Sie Spiele mit Freunden im selben Raum, ohne eine Internetverbindung zu benötigen. Dies ist besonders nützlich für Apps, die für die Peer-to-Peer-Interaktion entwickelt wurden.

Dateifreigabe: Senden Sie schnell Fotos, Audio oder Dokumente an das Gerät eines Freundes in der Nähe, ohne AirDrop oder E-Mail.

Zusammenarbeit: Teilen Sie Notizen, Präsentationen oder Skizzen sofort während Besprechungen oder Lernsitzungen, um die Produktivität zu steigern.

Sie können die Funktionalität von Wi-Fi Aware in iOS 26 mit Samsungs One UI 8 vergleichen, um zu sehen, wie sich Apples Implementierung in Bezug auf Energieeffizienz und Sicherheit abhebt. Weitere Informationen zu iOS 26 vs. One UI 8 finden Sie in unserem Vergleichsleitfaden.

Abschließende Gedanken

Wi-Fi Aware in iOS 26 macht die lokale Geräteerkennung einfacher, schneller und energieeffizienter als je zuvor. Egal, ob Sie spielen, Dateien teilen oder an Projekten zusammenarbeiten, eröffnet diese Funktion neue Möglichkeiten, ohne auf traditionelle Netzwerke angewiesen zu sein.

Da immer mehr Apps Wi-Fi Aware APIs übernehmen, wird die Funktion noch nützlicher und bietet ein nahtloses Peer-to-Peer-Erlebnis auf iPhones und iPads. Wenn Sie es noch nicht ausprobiert haben, könnte die Aktivierung von Wi-Fi Aware heute die Art und Weise verändern, wie Sie mit Ihren nahegelegenen Geräten interagieren.