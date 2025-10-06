iOS 26 es compatible con Wi-Fi Aware: qué es y cómo usarlo

Con el lanzamiento de iOS 26, Apple continúa agregando funciones que mejoran la forma en que los iPhones y iPads se conectan con el mundo que los rodea. Una característica que está generando interés entre los entusiastas de la tecnología es Wi-Fi Aware. Si bien puede sonar técnico, Wi-Fi Aware es un concepto simple con aplicaciones poderosas. En este artículo, explicaré qué es Wi-Fi Aware, cómo Apple lo ha implementado en iOS 26 y cómo puede comenzar a usarlo hoy.

¿Qué es Wi-Fi Aware?

Wi-Fi Aware, también conocido como Neighbor Awareness Networking (NAN), es una tecnología que permite a los dispositivos descubrirse y comunicarse directamente entre sí sin depender de una red Wi-Fi tradicional. Esencialmente, permite que los iPhones, iPads y otros dispositivos compatibles vean los dispositivos cercanos y establezcan conexiones automáticamente.

Esto abre varias posibilidades, tales como:

Compartir archivos localmente : transfiera fotos, documentos o clips de audio a dispositivos cercanos al instante. (Aprenda a usar Audio Mix en iOS 26)



Juegos multijugador : juegue con amigos en la misma habitación sin necesidad de una conexión a Internet.



: juegue con amigos en la misma habitación sin necesidad de una conexión a Internet. Detección de dispositivos: encuentre fácilmente otros dispositivos para la colaboración o la comunicación, ya sea para el trabajo, la escuela o el uso social.

Wi-Fi Aware está diseñado para ser rápido, eficiente energéticamente y seguro, lo que permite que los dispositivos interactúen sin necesidad de un enrutador o punto de acceso.

Compatibilidad de iOS 26 con Wi-Fi Aware

Antes de iOS 26, los dispositivos Apple admitían conexiones Wi-Fi principalmente a través de redes tradicionales o AirDrop para compartir localmente. Con iOS 26, Apple ha agregado compatibilidad nativa para Wi-Fi Aware, lo que facilita a los desarrolladores integrar funciones de detección de dispositivo a dispositivo en las aplicaciones.

Algunos puntos clave sobre la compatibilidad con iOS 26 incluyen:

Compatibilidad de dispositivos : la mayoría de los iPhones que ejecutan iOS 26, desde el iPhone 8 en adelante, son compatibles con Wi-Fi Aware. Los iPads que admiten iOS 26 también son compatibles.



Integración con aplicaciones : las aplicaciones ahora pueden usar las API de Wi-Fi Aware para detectar dispositivos cercanos y ofrecer experiencias fluidas entre pares.



: las aplicaciones ahora pueden usar las API de Wi-Fi Aware para detectar dispositivos cercanos y ofrecer experiencias fluidas entre pares. Eficiencia de batería mejorada: Apple optimizó la función para minimizar el consumo de batería, por lo que mantener Wi-Fi Aware activo no afecta significativamente el uso diario.

Si tiene curiosidad sobre cómo otras actualizaciones de iOS 26 afectan a su dispositivo, puede consultar la actualización pública de iOS 26.1 con mejoras de Siri.

Cómo usar Wi-Fi Aware en iOS 26

Comenzar con Wi-Fi Aware es sencillo. Siga estos pasos para asegurarse de que su dispositivo pueda detectar y conectarse a dispositivos cercanos:

Asegúrese de que su dispositivo esté ejecutando iOS 26

Abre Ajustes → General → Actualización de software .



. Instale la última versión de iOS 26 si es necesario.

Habilite el Wi-Fi

Vaya a Ajustes → Wi-Fi y actívelo. Wi-Fi Aware utiliza hardware Wi-Fi, incluso sin una conexión de red tradicional.

Abra una aplicación compatible

No todas las aplicaciones son actualmente compatibles con Wi-Fi Aware. Busque aplicaciones que admitan la detección de dispositivos locales, como juegos o aplicaciones para compartir archivos.

Permitir permisos

Cuando se le solicite, conceda a la aplicación acceso a Wi-Fi y detección de redes locales. Esto asegura que los dispositivos puedan detectarse entre sí.

Descubra y conéctese a dispositivos

La aplicación mostrará los dispositivos compatibles cercanos. Toque un dispositivo para establecer una conexión para compartir archivos, jugar o colaborar.

Si le gusta experimentar con las funciones de la cámara, también podría estar interesado en consejos del modo retrato de iOS 26 para capturar fotos durante las interacciones locales del dispositivo.

Beneficios de Wi-Fi Aware

Wi-Fi Aware ofrece varios beneficios prácticos para el uso diario de iPhone y iPad. Incluyen:

Conexiones más rápidas : puede conectarse a dispositivos cercanos sin esperar a que se establezca una red Wi-Fi.



Uso de datos reducido : dado que no está utilizando datos móviles o de Internet, las transferencias locales no cuentan para su plan.



Eficiencia energética : optimizado para un impacto mínimo en la batería durante la detección continua.



: optimizado para un impacto mínimo en la batería durante la detección continua. Juegos y colaboración mejorados: ideal para juegos multijugador, intercambio de archivos y aplicaciones colaborativas.

Limitaciones de Wi-Fi Aware

Algunas de las limitaciones que debe tener en cuenta incluyen:

Se requiere compatibilidad con la aplicación : solo las aplicaciones que implementan las API de Wi-Fi Aware pueden usar esta función.



Alcance limitado : los dispositivos deben estar a una distancia razonable entre sí, generalmente dentro de una habitación o un edificio pequeño.



: los dispositivos deben estar a una distancia razonable entre sí, generalmente dentro de una habitación o un edificio pequeño. Consideraciones de seguridad: Apple encripta las comunicaciones; sin embargo, aún debe tener precaución con los datos confidenciales.

Ejemplos prácticos

Para que sea concreto, aquí hay algunos escenarios donde Wi-Fi Aware brilla:

Juegos multijugador: juegue con amigos en la misma habitación sin necesidad de una conexión a Internet. Esto es particularmente útil para aplicaciones diseñadas para la interacción entre pares.

Compartir archivos: envíe rápidamente fotos, audio o documentos al dispositivo de un amigo cercano sin AirDrop ni correo electrónico.

Colaboración: comparta notas, presentaciones o bocetos al instante durante reuniones o sesiones de estudio para mejorar la productividad.

Puede comparar la funcionalidad de Wi-Fi Aware en iOS 26 con One UI 8 de Samsung para ver cómo se destaca la implementación de Apple en términos de eficiencia energética y seguridad. Para obtener más información sobre iOS 26 frente a One UI 8, consulte nuestra guía de comparación.

Reflexiones finales

Wi-Fi Aware en iOS 26 hace que la detección de dispositivos locales sea más simple, rápida y eficiente energéticamente que nunca. Ya sea que esté jugando, compartiendo archivos o colaborando en proyectos, esta función abre nuevas posibilidades sin depender de las redes tradicionales.

A medida que más aplicaciones adopten las API de Wi-Fi Aware, la función se volverá aún más útil, ofreciendo una experiencia peer-to-peer perfecta en iPhones y iPads. Si aún no lo ha explorado, habilitar Wi-Fi Aware hoy podría cambiar la forma en que interactúa con sus dispositivos cercanos.