iOS 26 ondersteunt Wi-Fi Aware: wat het is en hoe je het gebruikt

Met de release van iOS 26 blijft Apple functies toevoegen die verbeteren hoe iPhones en iPads verbinding maken met de wereld om hen heen. Een functie die interesse wekt onder tech-enthousiastelingen is Wi-Fi Aware. Hoewel het technisch klinkt, is Wi-Fi Aware een eenvoudig concept met krachtige toepassingen. In dit artikel leg ik uit wat Wi-Fi Aware is, hoe Apple het heeft geïmplementeerd in iOS 26 en hoe je het vandaag nog kunt gaan gebruiken.

Wat is Wi-Fi Aware?

Wi-Fi Aware, ook bekend als Neighbor Awareness Networking (NAN), is een technologie die apparaten in staat stelt om elkaar te ontdekken en direct met elkaar te communiceren zonder afhankelijk te zijn van een traditioneel Wi-Fi-netwerk. In essentie stelt het iPhones, iPads en andere compatibele apparaten in staat om apparaten in de buurt te zien en automatisch verbindingen tot stand te brengen.

Dit opent verschillende mogelijkheden, zoals:

Lokaal bestanden delen : Stuur direct foto’s, documenten of audioclips naar apparaten in de buurt. (Leer hoe je Audio Mix in iOS 26 gebruikt)



: Stuur direct foto’s, documenten of audioclips naar apparaten in de buurt. (Leer hoe je Audio Mix in iOS 26 gebruikt) Multiplayer gaming : Speel games met vrienden in dezelfde ruimte zonder internetverbinding nodig te hebben.



: Speel games met vrienden in dezelfde ruimte zonder internetverbinding nodig te hebben. Apparaatontdekking: Vind eenvoudig andere apparaten voor samenwerking of communicatie, of het nu voor werk, school of sociaal gebruik is.

Wi-Fi Aware is ontworpen om snel, energiezuinig en veilig te zijn, waardoor apparaten kunnen communiceren zonder dat er een router of hotspot nodig is.

iOS 26 ondersteuning voor Wi-Fi Aware

Vóór iOS 26 ondersteunden Apple-apparaten Wi-Fi-verbindingen voornamelijk via traditionele netwerken of AirDrop voor lokaal delen. Met iOS 26 heeft Apple native ondersteuning voor Wi-Fi Aware toegevoegd, waardoor het voor ontwikkelaars eenvoudiger wordt om functies voor apparaat-naar-apparaat-ontdekking in apps te integreren.

Enkele belangrijke punten over iOS 26-ondersteuning zijn:

Apparaatcompatibiliteit : De meeste iPhones die iOS 26 draaien, vanaf iPhone 8 en later, ondersteunen Wi-Fi Aware. iPads die iOS 26 ondersteunen zijn ook compatibel.



: De meeste iPhones die iOS 26 draaien, vanaf iPhone 8 en later, ondersteunen Wi-Fi Aware. iPads die iOS 26 ondersteunen zijn ook compatibel. Integratie met apps : Apps kunnen nu Wi-Fi Aware API’s gebruiken om apparaten in de buurt te detecteren en naadloze peer-to-peer ervaringen te bieden.



: Apps kunnen nu Wi-Fi Aware API’s gebruiken om apparaten in de buurt te detecteren en naadloze peer-to-peer ervaringen te bieden. Verbeterde batterij-efficiëntie: Apple heeft de functie geoptimaliseerd om het batterijverbruik te minimaliseren, zodat het actief houden van Wi-Fi Aware geen significante invloed heeft op dagelijks gebruik.

Als je benieuwd bent naar hoe andere iOS 26-updates je apparaat beïnvloeden, kun je de iOS 26.1 publieke update met Siri-verbeteringen bekijken.

Hoe gebruik je Wi-Fi Aware op iOS 26

Aan de slag gaan met Wi-Fi Aware is eenvoudig. Volg deze stappen om ervoor te zorgen dat je apparaat apparaten in de buurt kan ontdekken en ermee kan verbinden:

Zorg ervoor dat je apparaat iOS 26 draait

Open Instellingen → Algemeen → Software-update .



. Installeer indien nodig de nieuwste iOS 26-versie.

Schakel Wi-Fi in

Ga naar Instellingen → Wi-Fi en schakel het in. Wi-Fi Aware maakt gebruik van Wi-Fi-hardware, zelfs zonder een traditionele netwerkverbinding.

Open een compatibele app

Niet alle apps ondersteunen momenteel Wi-Fi Aware. Zoek naar apps die lokale apparaatontdekking ondersteunen, zoals games of apps voor het delen van bestanden.

Sta toestemmingen toe

Geef de app, wanneer daarom wordt gevraagd, toegang tot Wi-Fi en lokale netwerkontdekking. Dit zorgt ervoor dat apparaten elkaar kunnen detecteren.

Ontdek apparaten en maak verbinding

De app zal compatibele apparaten in de buurt tonen. Tik op een apparaat om een verbinding tot stand te brengen voor het delen van bestanden, gamen of samenwerken.

Als je graag experimenteert met camerafuncties, ben je misschien ook geïnteresseerd in iOS 26 Portretmodus tips voor het maken van foto’s tijdens lokale apparaatinteracties.

Voordelen van Wi-Fi Aware

Wi-Fi Aware biedt verschillende praktische voordelen voor dagelijks gebruik van iPhone en iPad. Deze omvatten:

Snellere verbindingen : Je kunt verbinding maken met apparaten in de buurt zonder te wachten tot een Wi-Fi-netwerk tot stand komt.



: Je kunt verbinding maken met apparaten in de buurt zonder te wachten tot een Wi-Fi-netwerk tot stand komt. Verminderd datagebruik : Omdat je geen mobiele data of internetdata gebruikt, tellen lokale overdrachten niet mee voor je databundel.



: Omdat je geen mobiele data of internetdata gebruikt, tellen lokale overdrachten niet mee voor je databundel. Energie-efficiëntie : Geoptimaliseerd voor minimale impact op de batterij tijdens continue ontdekking.



: Geoptimaliseerd voor minimale impact op de batterij tijdens continue ontdekking. Verbeterd gamen en samenwerken: Geweldig voor multiplayergames, het delen van bestanden en samenwerkingsapps.

Beperkingen van Wi-Fi Aware

Enkele beperkingen waar je rekening mee moet houden zijn:

App-ondersteuning is vereist : Alleen apps die Wi-Fi Aware API’s implementeren, kunnen deze functie gebruiken.



: Alleen apps die Wi-Fi Aware API’s implementeren, kunnen deze functie gebruiken. Beperkt bereik : Apparaten moeten zich binnen een redelijke afstand van elkaar bevinden, meestal binnen een kamer of een klein gebouw.



: Apparaten moeten zich binnen een redelijke afstand van elkaar bevinden, meestal binnen een kamer of een klein gebouw. Veiligheidsoverwegingen: Apple versleutelt communicatie; toch moet je voorzichtig blijven met gevoelige gegevens.

Praktische voorbeelden

Om het concreet te maken, hier zijn een paar scenario’s waarin Wi-Fi Aware uitblinkt:

Multiplayer gaming: Speel games met vrienden in dezelfde ruimte zonder internetverbinding nodig te hebben. Dit is vooral handig voor apps die ontworpen zijn voor peer-to-peer interactie.

Bestanden delen: Stuur snel foto’s, audio of documenten naar het apparaat van een vriend in de buurt zonder AirDrop of e-mail te gebruiken.

Samenwerking: Deel direct notities, presentaties of schetsen tijdens vergaderingen of studiesessies om de productiviteit te verhogen.

Je kunt de functionaliteit van Wi-Fi Aware in iOS 26 vergelijken met Samsung’s One UI 8 om te zien hoe Apple’s implementatie zich onderscheidt op het gebied van energie-efficiëntie en veiligheid. Voor meer informatie over iOS 26 vs One UI 8, zie onze vergelijkingsgids.

Slotgedachten

Wi-Fi Aware in iOS 26 maakt lokale apparaatontdekking eenvoudiger, sneller en energiezuiniger dan ooit tevoren. Of je nu aan het gamen bent, bestanden deelt of samenwerkt aan projecten, deze functie opent nieuwe mogelijkheden zonder afhankelijk te zijn van traditionele netwerken.

Naarmate meer apps Wi-Fi Aware API’s adopteren, zal de functie nog nuttiger worden en een naadloze peer-to-peer ervaring bieden op iPhones en iPads. Als je het nog niet hebt verkend, kan het inschakelen van Wi-Fi Aware vandaag nog veranderen hoe je omgaat met apparaten in je omgeving.