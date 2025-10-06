iOS 26 prend en charge Wi-Fi Aware : qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser

Avec la sortie d’iOS 26, Apple continue d’ajouter des fonctionnalités qui améliorent la façon dont les iPhone et iPad se connectent avec le monde qui les entoure. Une fonctionnalité qui suscite l’intérêt des passionnés de technologie est Wi-Fi Aware. Bien que cela puisse sembler technique, Wi-Fi Aware est un concept simple avec des applications puissantes. Dans cet article, j’expliquerai ce qu’est Wi-Fi Aware, comment Apple l’a implémenté dans iOS 26, et comment vous pouvez commencer à l’utiliser dès aujourd’hui.

Qu’est-ce que Wi-Fi Aware ?

Wi-Fi Aware, également connu sous le nom de Neighbor Awareness Networking (NAN), est une technologie qui permet aux appareils de se découvrir et de communiquer directement entre eux sans s’appuyer sur un réseau Wi-Fi traditionnel. Essentiellement, cela permet aux iPhone, iPad et autres appareils compatibles de voir les appareils à proximité et d’établir des connexions automatiquement.

Cela ouvre plusieurs possibilités, telles que :

Partage de fichiers local : Transférez des photos, documents ou clips audio vers des appareils à proximité instantanément. (Apprenez comment utiliser Audio Mix dans iOS 26)



: Transférez des photos, documents ou clips audio vers des appareils à proximité instantanément. (Apprenez comment utiliser Audio Mix dans iOS 26) Jeux multijoueurs : Jouez à des jeux avec des amis dans la même pièce sans avoir besoin d’une connexion internet.



: Jouez à des jeux avec des amis dans la même pièce sans avoir besoin d’une connexion internet. Découverte d’appareils : Trouvez facilement d’autres appareils pour la collaboration ou la communication, que ce soit pour le travail, l’école ou l’usage social.

Wi-Fi Aware est conçu pour être rapide, économe en énergie et sécurisé, permettant aux appareils d’interagir sans avoir besoin d’un routeur ou d’un point d’accès.

Prise en charge de Wi-Fi Aware par iOS 26

Avant iOS 26, les appareils Apple prenaient en charge les connexions Wi-Fi principalement via des réseaux traditionnels ou AirDrop pour le partage local. Avec iOS 26, Apple a ajouté une prise en charge native de Wi-Fi Aware, facilitant l’intégration par les développeurs de fonctionnalités de découverte d’appareil à appareil dans les applications.

Quelques points clés concernant la prise en charge d’iOS 26 incluent :

Compatibilité des appareils : La plupart des iPhone exécutant iOS 26, à partir de l’iPhone 8, prennent en charge Wi-Fi Aware. Les iPad qui prennent en charge iOS 26 sont également compatibles.



: La plupart des iPhone exécutant iOS 26, à partir de l’iPhone 8, prennent en charge Wi-Fi Aware. Les iPad qui prennent en charge iOS 26 sont également compatibles. Intégration avec les applications : Les applications peuvent maintenant utiliser les API Wi-Fi Aware pour détecter les appareils à proximité et offrir des expériences pair-à-pair transparentes.



: Les applications peuvent maintenant utiliser les API Wi-Fi Aware pour détecter les appareils à proximité et offrir des expériences pair-à-pair transparentes. Efficacité énergétique améliorée : Apple a optimisé la fonctionnalité pour minimiser la consommation de batterie, donc garder Wi-Fi Aware actif n’impacte pas significativement l’utilisation quotidienne.

Si vous êtes curieux de savoir comment d’autres mises à jour d’iOS 26 affectent votre appareil, vous pouvez consulter la mise à jour publique iOS 26.1 avec améliorations de Siri.

Comment utiliser Wi-Fi Aware sur iOS 26

Commencer avec Wi-Fi Aware est simple. Suivez ces étapes pour vous assurer que votre appareil peut découvrir et se connecter aux appareils à proximité :

Assurez-vous que votre appareil exécute iOS 26

Ouvrez Réglages → Général → Mise à jour logicielle .



. Installez la dernière version d’iOS 26 si nécessaire.

Activez le Wi-Fi

Allez dans Réglages → Wi-Fi et activez-le. Wi-Fi Aware utilise le matériel Wi-Fi, même sans connexion réseau traditionnelle.

Ouvrez une application compatible

Toutes les applications ne prennent pas actuellement en charge Wi-Fi Aware. Recherchez des applications qui prennent en charge la découverte d’appareils locaux, telles que les jeux ou les applications de partage de fichiers.

Accordez les autorisations

Lorsque vous y êtes invité, accordez à l’application l’accès au Wi-Fi et à la découverte de réseau local. Cela garantit que les appareils peuvent se détecter mutuellement.

Découvrez et connectez-vous aux appareils

L’application affichera les appareils compatibles à proximité. Appuyez sur un appareil pour établir une connexion pour le partage de fichiers, les jeux ou la collaboration.

Si vous aimez expérimenter avec les fonctionnalités de l’appareil photo, vous pourriez également être intéressé par les conseils du mode Portrait iOS 26 pour capturer des photos lors d’interactions d’appareils locaux.

Avantages de Wi-Fi Aware

Wi-Fi Aware offre plusieurs avantages pratiques pour l’utilisation quotidienne de l’iPhone et de l’iPad. Ils incluent :

Connexions plus rapides : Vous pouvez vous connecter aux appareils à proximité sans attendre qu’un réseau Wi-Fi s’établisse.



: Vous pouvez vous connecter aux appareils à proximité sans attendre qu’un réseau Wi-Fi s’établisse. Utilisation réduite des données : Puisque vous n’utilisez pas de données cellulaires ou internet, les transferts locaux ne comptent pas dans votre forfait.



: Puisque vous n’utilisez pas de données cellulaires ou internet, les transferts locaux ne comptent pas dans votre forfait. Efficacité énergétique : Optimisé pour un impact minimal sur la batterie pendant la découverte continue.



: Optimisé pour un impact minimal sur la batterie pendant la découverte continue. Jeux et collaboration améliorés : Excellent pour les jeux multijoueurs, le partage de fichiers et les applications collaboratives.

Limitations de Wi-Fi Aware

Certaines des limitations que vous devez garder à l’esprit incluent :

La prise en charge des applications est requise : Seules les applications qui implémentent les API Wi-Fi Aware peuvent utiliser cette fonctionnalité.



: Seules les applications qui implémentent les API Wi-Fi Aware peuvent utiliser cette fonctionnalité. Portée limitée : Les appareils doivent être à une distance raisonnable l’un de l’autre, généralement dans une pièce ou un petit bâtiment.



: Les appareils doivent être à une distance raisonnable l’un de l’autre, généralement dans une pièce ou un petit bâtiment. Considérations de sécurité : Apple chiffre les communications ; cependant, vous devriez toujours faire preuve de prudence avec les données sensibles.

Exemples pratiques

Pour rendre cela concret, voici quelques scénarios où Wi-Fi Aware excelle :

Jeux multijoueurs : Jouez à des jeux avec des amis dans la même pièce sans avoir besoin d’une connexion internet. Ceci est particulièrement utile pour les applications conçues pour l’interaction pair-à-pair.

Partage de fichiers : Envoyez rapidement des photos, audio ou documents vers l’appareil d’un ami à proximité sans AirDrop ou email.

Collaboration : Partagez des notes, présentations ou croquis instantanément pendant les réunions ou sessions d’étude pour améliorer la productivité.

Vous pouvez comparer la fonctionnalité de Wi-Fi Aware dans iOS 26 avec Samsung One UI 8 pour voir comment l’implémentation d’Apple se distingue en termes d’efficacité énergétique et de sécurité. Pour plus d’informations sur iOS 26 vs One UI 8, consultez notre guide de comparaison.

Réflexions finales

Wi-Fi Aware dans iOS 26 rend la découverte d’appareils locaux plus simple, plus rapide et plus économe en énergie que jamais. Que vous jouiez, partagiez des fichiers ou collaboriez sur des projets, cette fonctionnalité ouvre de nouvelles possibilités sans s’appuyer sur des réseaux traditionnels.

À mesure que plus d’applications adoptent les API Wi-Fi Aware, la fonctionnalité deviendra encore plus utile, offrant une expérience pair-à-pair transparente sur les iPhone et iPad. Si vous ne l’avez pas encore exploré, activer Wi-Fi Aware aujourd’hui pourrait changer la façon dont vous interagissez avec vos appareils à proximité.