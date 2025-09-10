¿Qué modelos antiguos de Apple Watch son compatibles con la nueva puntuación de sueño?

Una de las mejoras de salud más interesantes de Apple este año es la nueva función Puntuación de Sueño. ¿La buena noticia? No necesitas comprar el último Series 11 o Ultra 3 para obtenerla. Apple la está implementando de forma más amplia con la actualización watchOS 26, lo que significa que muchos modelos antiguos también se beneficiarán.

Con watchOS 26, esta función va más allá de simplemente rastrear cuánto tiempo dormiste. Evalúa la calidad del sueño basándose en una combinación de factores: tendencias de la frecuencia cardíaca, temperatura de la muñeca, niveles de oxígeno en sangre y patrones respiratorios.

La puntuación se basa en ciencia del sueño confiable: Apple la desarrolló utilizando la guía de grupos como la Academia Americana de Medicina del Sueño y la Fundación Nacional del Sueño, analizando millones de noches del Estudio del Corazón y el Movimiento de Apple.

Después de cada noche, obtendrás un desglose completo en la aplicación Sueño, destacando áreas como el tiempo en sueño profundo, la consistencia de la hora de acostarse y la frecuencia con la que te despertaste, para que sepas exactamente dónde mejorar

Buenas noticias: la Puntuación de Sueño no es exclusiva de los nuevos y brillantes modelos. Con watchOS 26 e iOS 26, Apple la está poniendo a disposición también en muchos dispositivos antiguos. Aquí está la lista completa de relojes compatibles: