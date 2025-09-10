Quelles anciennes Apple Watch sont compatibles avec le nouveau score de sommeil ?

L’une des améliorations santé les plus passionnantes d’Apple cette année est la nouvelle fonctionnalité Score de sommeil. La bonne nouvelle ? Vous n’avez pas besoin d’acheter la dernière Series 11 ou Ultra 3 pour l’obtenir. Apple la déploie plus largement avec la mise à jour watchOS 26, ce qui signifie que de nombreux modèles plus anciens en bénéficieront également.

Avec watchOS 26, cette fonctionnalité va au-delà du simple suivi de la durée de votre sommeil. Elle évalue la qualité du sommeil en se basant sur une combinaison de facteurs : tendances du rythme cardiaque, température du poignet, niveaux d’oxygène dans le sang et schémas respiratoires.

Le score est basé sur une science du sommeil éprouvée — Apple l’a développé en utilisant les conseils de groupes comme l’American Academy of Sleep Medicine et la National Sleep Foundation, en analysant des millions de nuits issues de l’Apple Heart and Movement Study.

Après chaque nuit, vous obtiendrez une analyse complète dans l’app Sommeil, mettant en évidence des aspects comme le temps passé en sommeil profond, la régularité de l’heure du coucher et la fréquence de vos réveils, afin que vous sachiez exactement où vous améliorer

Bonne nouvelle — le Score de sommeil n’est pas exclusif aux nouveaux modèles rutilants. Avec watchOS 26 et iOS 26, Apple le rend disponible sur de nombreux appareils plus anciens également. Voici la liste complète des montres compatibles :