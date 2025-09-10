Welche älteren Apple Watches sind mit dem neuen Schlaf-Score kompatibel?

Eine der aufregendsten Gesundheits-Upgrades von Apple in diesem Jahr ist die neue Funktion Schlaf-Score. Die gute Nachricht? Sie müssen nicht die neueste Series 11 oder Ultra 3 kaufen, um sie zu erhalten. Apple rollt sie breiter mit dem watchOS 26 Update aus, was bedeutet, dass auch viele ältere Modelle davon profitieren werden.

Mit watchOS 26 geht diese Funktion über das bloße Verfolgen der Schlafdauer hinaus. Sie bewertet die Schlafqualität basierend auf einer Kombination von Faktoren: Herzfrequenztrends, Handgelenkstemperatur, Blutsauerstoffwerte und Atemmuster.

Der Score basiert auf vertrauenswürdiger Schlafforschung – Apple hat ihn unter Anleitung von Gruppen wie der American Academy of Sleep Medicine und der National Sleep Foundation entwickelt, wobei Millionen von Nächten aus der Apple Heart and Movement Study analysiert wurden.

Nach jeder Nacht erhalten Sie eine umfassende Aufschlüsselung in der Schlaf-App, die Bereiche wie Tiefschlafzeit, Konsistenz der Schlafenszeit und Häufigkeit des Aufwachens hervorhebt, damit Sie genau wissen, wo Sie sich verbessern können.

Gute Nachrichten – der Schlaf-Score ist nicht exklusiv für die glänzenden neuen Modelle. Mit watchOS 26 und iOS 26 macht Apple ihn auch auf vielen älteren Geräten verfügbar. Hier ist die vollständige Liste der kompatiblen Watches: