Cómo hacer un downgrade de iOS 26 a iOS 18 de forma segura: 5 maneras

No a todo el mundo le encanta vivir en la vanguardia del software. Tal vez iOS 26 haya roto una app de la que dependes, o la duración de la batería no es la que esperabas. La buena noticia es que puedes volver a iOS 18, si Apple todavía lo está firmando.
Índice
- ¿Puedo hacer un downgrade de iOS 26 a iOS 18 en iPhone y iPad?
- Antes de empezar
- Método 1: Downgrade usando Finder o iTunes (archivo IPSW)
- Método 2: Estás en la beta y solo quieres salirte (sin ordenador)
- Método 3: El rollback “más rápido” (acepta la pérdida de datos)
- Método 4: Usar software especializado de terceros
- Método 5: Ruta avanzada y no soportada para conservar más datos (bajo tu propio riesgo)
- Resolución de problemas
- Conclusión
¿Puedo hacer un downgrade de iOS 26 a iOS 18 en iPhone y iPad?
Sí, pero solo bajo ciertas condiciones. Apple controla qué versiones de iOS y iPadOS se pueden instalar “firmando” el firmware. Si iOS 18 (o una actualización puntual como iOS 18.6) todavía está firmado, puedes hacer un downgrade de forma segura. Si ya no está firmado, no es posible hacer un downgrade, excepto a la última versión de iOS que Apple esté firmando actualmente.
Antes de empezar
Hacer un downgrade borra tu iPhone o iPad. Esto es lo que debes hacer primero:
- Haz una copia de seguridad de tus datos — Usa iCloud o Finder/iTunes. Ten en cuenta que las copias de seguridad hechas en iOS 26 no se restaurarán completamente en iOS 18.
- Desactiva Buscar mi iPhone/iPad — Ve a Ajustes > [Tu nombre] > Buscar > Buscar mi iPhone, desactívalo e introduce la contraseña de tu ID de Apple.
- Carga tu dispositivo — Asegúrate de que la batería esté al menos al 60–70%.
- Consigue un cable fiable e internet estable — Necesitarás ambos para descargar y restaurar el firmware.
- Descarga el archivo IPSW — Visita ipsw.me, elige tu modelo de iPhone o iPad y descarga el IPSW de iOS 18 firmado.
Método 1: downgrade usando finder o iTunes (archivo IPSW)
Esta es la forma más directa de hacer un rollback.
- Conecta tu iPhone o iPad a tu Mac o PC con un cable.
- Abre Finder (macOS Catalina o posterior) o iTunes (Windows/macOS antiguo).
- Pon tu dispositivo en modo de recuperación:
- iPhone 8 y posteriores: Pulsa Subir volumen, luego Bajar volumen, y luego mantén pulsado el botón lateral.
- iPhone 7/7 Plus: Mantén pulsado Lateral + Bajar volumen.
- iPhone 6s o anteriores: Mantén pulsado Inicio + botón Lateral/Superior.
- En Finder/iTunes, selecciona tu dispositivo.
- Mantén pulsada la tecla Opción (Mac) o Mayúsculas (Windows) y haz clic en Restaurar iPhone/iPad.
- Elige el IPSW de iOS 18 que descargaste.
- Espera entre 10 y 30 minutos para que finalice el proceso. Tu dispositivo se reiniciará con iOS 18.
Método 2: estás en la beta y solo quieres salirte (sin ordenador)
No puedes hacer un downgrade de verdad sin un ordenador, pero puedes salirte del canal beta para dejar de recibir builds beta.
- Ajustes → General → actualización de software → actualizaciones beta → desactivado.
- Quédate en tu build actual hasta que aparezca la próxima versión pública, luego actualiza normalmente.
Método 3: el rollback “más rápido” (acepta la pérdida de datos)
Si no necesitas tus datos de la era de iOS 26:
- Cancela la inscripción a la beta (si corresponde) como se indica arriba.
- Usa el Método 1 para restaurar iOS 18 a través de IPSW.
- Configura como nuevo o restaura una copia de seguridad de antes de instalar iOS 26.
Esta es la ruta menos complicada, solo sé honesto contigo mismo sobre los datos que perderás.
Método 4: usar software especializado de terceros
Una app especializada puede ser muy útil cuando planeas hacer un downgrade de tu sistema operativo. Por ejemplo, puedes usar Tenorshare Reiboot para hacer un downgrade fácil desde tu iOS 26 sin ninguna pérdida de datos
Esta app no solo te permitirá hacer un downgrade de forma segura, sino que también puedes usarla para crear y restaurar una copia de seguridad de todos tus datos, así que realmente no tienes que preocuparte por perder nada en el proceso.
Reiboot también viene con muchas otras funciones que puedes usar para ayudar en el mantenimiento de tu dispositivo, así que es una solución que realmente destaca.
Método 5: ruta avanzada y no soportada para conservar más datos (bajo tu propio riesgo)
Algunos usuarios avanzados intentan “engañar” a Finder/iTunes para que acepten una copia de seguridad más reciente en un SO más antiguo editando los metadatos de la copia de seguridad (p. ej., cambiando
Product Version en
Info.plist) y luego restaurando. Puede funcionar; también puede corromper datos, romper elementos de Salud/Llavero o desperdiciar horas.
Si lo intentas, entiende:
- Apple no lo soporta.
- Puede fallar a mitad de la restauración.
- Deberías duplicar primero la carpeta de la copia de seguridad para poder revertir.
- Incluso si se restaura, algunas apps/datos no se comportarán correctamente.
Si tus datos importan, no te arriesgues, quédate con el Método 1 y reconstruye a partir del contenido sincronizado más una copia de seguridad anterior.
Si deseas editar los metadatos de la copia de seguridad, consulta nuestro artículo aparte.
Pérdida de datos, explicado (qué conservas vs. qué pierdes)
- Normalmente seguro (si está activado): Fotos de iCloud, Contactos, Calendarios, Notas, Recordatorios, datos de Safari, Mensajes en iCloud, Mail, compras de la App Store.
- A menudo en riesgo: datos de apps que no se sincronizan con la nube, vídeos/notas de voz solo locales, historial de llamadas, pases de Wallet no descargados de nuevo, Salud/Actividad si no usas copias de seguridad cifradas.
- Copias de seguridad de iOS más reciente → iOS más antiguo: generalmente no restaurables.
Consejo: Antes de hacer un downgrade, abre cada app crítica y confirma que se sincroniza con una cuenta en la nube. Exporta cualquier cosa que no lo haga.
Resolución de problemas
- Errores de restauración (-3194, etc.): IPSW incorrecto o Apple dejó de firmarlo. Descarga el archivo correcto o acepta que no puedes hacer un downgrade.
- Atascado en la recuperación: inténtalo de nuevo o usa el modo DFU (una restauración más profunda).
- Problemas de activación: comprueba el bloqueo del ID de Apple, la red y el estado de la SIM/eSIM.
- Faltan datos de apps después de la restauración: inicia sesión, vuelve a activar la sincronización y dale tiempo. Algunas apps vuelven a descargar los datos lentamente.
Preguntas frecuentes
Sí. El mismo proceso, pero usa el IPSW de iPadOS 18 para tu modelo exacto de iPad.
No. Necesitas Finder/iTunes para un downgrade real. Sin un ordenador solo puedes salirte del canal beta y esperar a las builds públicas.
No oficialmente. Las copias de seguridad de versiones más recientes no se restauran en iOS más antiguos. Esa es la principal fuente de pérdida de datos.
No. Pero el soporte técnico puede pedirte que actualices antes de solucionar problemas de software.
No puedes instalarlo. Tu única opción es la última versión firmada para tu dispositivo.
Resumen rápido
- Confirma que iOS 18 está firmado para tu modelo.
- Haz una copia de seguridad y desactiva Buscar mi.
- Descarga el IPSW correcto.
- Entra en modo de recuperación → Restaurar con IPSW en Finder/iTunes.
- Configura como nuevo o restaura una copia de seguridad anterior y compatible.
Conclusión
Hacer un downgrade de iOS 26 a iOS 18 es posible si Apple todavía firma el firmware anterior. Requiere preparación y una restauración completa, pero una vez completado, volverás a estar en terreno estable con menos errores y mejor soporte de apps. Solo recuerda: esto no es un interruptor temporal. Borrarás tu dispositivo, así que haz una copia de seguridad primero y sigue los pasos cuidadosamente.