Comment rétrograder d’iOS 26 vers iOS 18 en toute sécurité : 5 méthodes

Tout le monde n’aime pas vivre à la pointe de la technologie logicielle. Peut-être qu’iOS 26 a cassé une application sur laquelle vous comptez, ou que l’autonomie de la batterie ne tient pas le coup. La bonne nouvelle est que vous pouvez revenir à iOS 18, si Apple le signe encore.

Puis-je rétrograder d’iOS 26 vers iOS 18 sur iPhone et iPad ?

Oui, mais seulement sous certaines conditions. Apple contrôle quelles versions d’iOS et iPadOS peuvent être installées en « signant » le firmware. Si iOS 18 (ou une mise à jour ponctuelle comme iOS 18.6) est encore signé, vous pouvez rétrograder en toute sécurité. S’il n’est plus signé, la rétrogradation n’est pas possible, sauf vers la dernière version iOS qu’Apple signe actuellement.

Avant de commencer

La rétrogradation efface votre iPhone ou iPad. Voici ce qu’il faut faire en premier :

Sauvegardez vos données — Utilisez iCloud ou Finder/iTunes. Gardez à l’esprit que les sauvegardes faites sur iOS 26 ne se restaureront pas entièrement sur iOS 18. Désactivez Localiser mon iPhone/iPad — Allez dans Réglages > [Votre nom] > Localiser > Localiser mon iPhone, désactivez-le et saisissez votre mot de passe Apple ID. Chargez votre appareil — Assurez-vous que la batterie soit au moins à 60-70 %. Procurez-vous un câble fiable et une connexion internet stable — Vous aurez besoin des deux pour télécharger et restaurer le firmware. Téléchargez le fichier IPSW — Visitez ipsw.me, choisissez votre modèle d’iPhone ou iPad, et téléchargez l’IPSW iOS 18 signé.

Méthode 1 : rétrograder en utilisant Finder ou iTunes (fichier IPSW)

C’est la façon la plus directe de revenir en arrière.

Connectez votre iPhone ou iPad à votre Mac ou PC avec un câble. Ouvrez Finder (macOS Catalina ou plus récent) ou iTunes (Windows/macOS plus ancien). Mettez votre appareil en mode récupération : iPhone 8 et plus récent : Appuyez sur Volume +, puis Volume -, puis maintenez le bouton latéral.

: Appuyez sur Volume +, puis Volume -, puis maintenez le bouton latéral. iPhone 7/7 Plus : Maintenez Latéral + Volume -.

: Maintenez Latéral + Volume -. iPhone 6s ou antérieur : Maintenez Accueil + bouton Latéral/Supérieur. Dans Finder/iTunes, sélectionnez votre appareil. Maintenez Option (Mac) ou Maj (Windows) et cliquez sur Restaurer iPhone/iPad. Choisissez l’IPSW iOS 18 que vous avez téléchargé. Attendez 10 à 30 minutes que le processus se termine. Votre appareil redémarrera avec iOS 18.

Méthode 2 : vous êtes sur la bêta et voulez simplement en sortir (sans ordinateur)

Vous ne pouvez pas vraiment rétrograder sans ordinateur, mais vous pouvez quitter le canal bêta pour arrêter de recevoir les versions bêta.

Réglages → Général → mise à jour logicielle → mises à jour bêta → désactivé. Restez sur votre version actuelle jusqu’à ce que la prochaine version publique apparaisse, puis mettez à jour normalement.

Méthode 3 : le retour en arrière « le plus rapide » (accepter la perte de données)

Si vous n’avez pas besoin de vos données de l’ère iOS 26 :

Désinscrivez-vous de la bêta (si applicable) comme ci-dessus. Utilisez la Méthode 1 pour restaurer iOS 18 via IPSW. Configurez comme nouveau ou restaurez une sauvegarde d’avant d’avoir installé iOS 26.

C’est la voie la moins compliquée, soyez juste honnête avec vous-même sur les données que vous perdrez.

Méthode 4 : utiliser un logiciel tiers spécialisé

Une application spécialisée peut être très utile lorsque vous prévoyez de rétrograder votre système d’exploitation. Par exemple, vous pouvez utiliser Tenorshare Reiboot pour une rétrogradation facile de votre iOS 26 sans aucune perte de données

Non seulement cette application vous permettra de rétrograder en toute sécurité, mais vous pouvez également l’utiliser pour créer et restaurer une sauvegarde de toutes vos données, donc vous n’avez pas vraiment à vous soucier de perdre quoi que ce soit dans le processus.

Reiboot est également livré avec de nombreuses autres fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour aider à la maintenance de votre appareil, c’est donc une solution qui se démarque vraiment.

➡️Essayez Tenorshare Reiboot

Méthode 5 : chemin avancé, non pris en charge pour conserver plus de données (à vos risques)

Certains utilisateurs avancés essaient de « tromper » Finder/iTunes pour qu’il accepte une sauvegarde plus récente sur un OS plus ancien en modifiant les métadonnées de sauvegarde (par exemple, changer Product Version dans Info.plist ) puis en restaurant. Cela peut fonctionner ; cela peut aussi corrompre les données, casser les éléments Santé/Trousseau, ou faire perdre des heures.

Si vous tentez cela, comprenez :

Ce n’est pas pris en charge par Apple.

par Apple. Cela peut échouer en cours de restauration.

Vous devriez dupliquer le dossier de sauvegarde d’abord pour pouvoir revenir en arrière.

Même si cela se restaure, certaines applications/données ne se comporteront pas correctement.

Si vos données comptent, ne jouez pas, tenez-vous à la Méthode 1 et reconstruisez à partir du contenu synchronisé plus une sauvegarde plus ancienne.

Si vous souhaitez modifier les métadonnées de sauvegarde, consultez notre article séparé.

Perte de données, expliquée (ce que vous gardez vs ce que vous perdez)

Généralement sûr (si activé) : Photos iCloud, Contacts, Calendriers, Notes, Rappels, données Safari, Messages dans iCloud, Mail, achats App Store.

Photos iCloud, Contacts, Calendriers, Notes, Rappels, données Safari, Messages dans iCloud, Mail, achats App Store. Souvent à risque : données d’applications qui ne se synchronisent pas vers le cloud, vidéos/mémos vocaux locaux uniquement, historique des appels, passes Wallet non retéléchargées, Santé/Activité si vous n’utilisez pas de sauvegardes chiffrées .

données d’applications qui ne se synchronisent pas vers le cloud, vidéos/mémos vocaux locaux uniquement, historique des appels, passes Wallet non retéléchargées, Santé/Activité si vous n’utilisez pas de sauvegardes . Sauvegardes d’iOS plus récent → iOS plus ancien : généralement non restaurables.

Conseil : Avant de rétrograder, ouvrez chaque application critique et confirmez qu’elle se synchronise vers un compte cloud. Exportez tout ce qui ne le fait pas.

Dépannage

Erreurs de restauration (-3194, etc.) : mauvais IPSW ou Apple a arrêté de le signer. Téléchargez le bon fichier ou acceptez que vous ne puissiez pas rétrograder.

: mauvais IPSW ou Apple a arrêté de le signer. Téléchargez le bon fichier ou acceptez que vous ne puissiez pas rétrograder. Bloqué en récupération : réessayez, ou utilisez le mode DFU (une restauration plus profonde).

: réessayez, ou utilisez le (une restauration plus profonde). Problèmes d’activation : vérifiez le verrouillage Apple ID, le réseau et le statut SIM/eSIM.

: vérifiez le verrouillage Apple ID, le réseau et le statut SIM/eSIM. Applications manquant de données après restauration : connectez-vous, réactivez la synchronisation et donnez du temps. Certaines applications retéléchargent les données lentement.

FAQ

Puis-je rétrograder d’iOS 26 vers iOS 18 sur iPad aussi ? Oui. Même processus, mais utilisez l’IPSW iPadOS 18 pour votre modèle d’iPad exact. Puis-je faire cela sans ordinateur ? Non. Vous avez besoin de Finder/iTunes pour une vraie rétrogradation. Sans ordinateur, vous ne pouvez que quitter le canal bêta et attendre les versions publiques. Puis-je restaurer ma sauvegarde iOS 26 sur iOS 18 ? Pas officiellement. Les sauvegardes de versions plus récentes ne se restaurent pas sur iOS plus ancien. C’est la principale source de perte de données. La rétrogradation annulera-t-elle ma garantie ? Non. Mais le Support peut vous demander de mettre à jour avant de dépanner les problèmes logiciels. Et si Apple arrêtait de signer iOS 18 ? Vous ne pouvez pas l’installer. Votre seule option est la dernière version signée pour votre appareil.





Récapitulatif rapide

Confirmez qu’iOS 18 est signé pour votre modèle. Sauvegardez et désactivez Localiser. Téléchargez l’IPSW correct. Entrez en mode récupération → Restaurez avec IPSW dans Finder/iTunes. Configurez comme nouveau ou restaurez une sauvegarde plus ancienne, compatible.

Conclusion

Rétrograder d’iOS 26 vers iOS 18 est possible si Apple signe encore l’ancien firmware. Cela nécessite de la préparation et une restauration complète, mais une fois terminé, vous serez de retour sur un terrain stable avec moins de bogues et un meilleur support d’applications. Rappelez-vous simplement : ce n’est pas un basculement temporaire. Vous effacerez votre appareil, donc sauvegardez d’abord et suivez les étapes attentivement.