Wie Sie sicher von iOS 26 auf iOS 18 downgraden: 5 Wege

Nicht jeder möchte immer die allerneueste Software nutzen. Vielleicht hat iOS 26 eine App beschädigt, auf die Sie sich verlassen, oder die Akkulaufzeit ist nicht ausreichend. Die gute Nachricht ist, dass Sie zu iOS 18 zurückkehren können, wenn Apple es noch signiert.

Kann ich auf iPhone und iPad von iOS 26 auf iOS 18 downgraden?

Ja, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Apple kontrolliert, welche Versionen von iOS und iPadOS installiert werden können, indem es die Firmware „signiert“. Wenn iOS 18 (oder ein Punkt-Update wie iOS 18.6) noch signiert ist, können Sie sicher ein Downgrade durchführen. Wenn es nicht mehr signiert ist, ist ein Downgrade nicht möglich, außer auf die neueste iOS-Version, die Apple derzeit signiert.

Bevor Sie beginnen

Ein Downgrade löscht Ihr iPhone oder iPad. Hier ist, was Sie zuerst tun sollten:

Sichern Sie Ihre Daten — Verwenden Sie iCloud oder Finder/iTunes. Beachten Sie, dass Backups, die unter iOS 26 erstellt wurden, nicht vollständig auf iOS 18 wiederhergestellt werden können. „Mein iPhone/iPad suchen“ deaktivieren — Gehen Sie zu Einstellungen > [Ihr Name] > Wo ist? > Mein iPhone suchen, deaktivieren Sie es und geben Sie Ihr Apple-ID-Passwort ein. Laden Sie Ihr Gerät auf — Stellen Sie sicher, dass der Akku zu mindestens 60–70 % geladen ist. Besorgen Sie sich ein zuverlässiges Kabel und eine stabile Internetverbindung — Sie benötigen beides zum Herunterladen und Wiederherstellen der Firmware. Laden Sie die IPSW-Datei herunter — Besuchen Sie ipsw.me, wählen Sie Ihr iPhone- oder iPad-Modell aus und laden Sie die signierte iOS 18 IPSW herunter.

Methode 1: Downgrade mit Finder oder iTunes (IPSW-Datei)

Dies ist der direkteste Weg, um zurückzukehren.

Verbinden Sie Ihr iPhone oder iPad mit einem Kabel mit Ihrem Mac oder PC. Öffnen Sie Finder (macOS Catalina oder neuer) oder iTunes (Windows/älteres macOS). Versetzen Sie Ihr Gerät in den Wiederherstellungsmodus: iPhone 8 und neuer : Drücken Sie Lauter, dann Leiser, dann halten Sie die Seitentaste gedrückt.

: Drücken Sie Lauter, dann Leiser, dann halten Sie die Seitentaste gedrückt. iPhone 7/7 Plus : Halten Sie die Seitentaste + Leiser gedrückt.

: Halten Sie die Seitentaste + Leiser gedrückt. iPhone 6s oder älter: Halten Sie die Home-Taste + Seiten-/Obere Taste gedrückt. Wählen Sie in Finder/iTunes Ihr Gerät aus. Halten Sie Option (Mac) oder Shift (Windows) gedrückt und klicken Sie auf iPhone/iPad wiederherstellen. Wählen Sie die heruntergeladene iOS 18 IPSW aus. Warten Sie 10–30 Minuten, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Ihr Gerät wird mit iOS 18 neu starten.

Methode 2: Sie sind in der Beta und möchten einfach davon weg (ohne Computer)

Sie können ohne Computer kein echtes Downgrade durchführen, aber Sie können den Beta-Kanal verlassen, um keine Beta-Builds mehr zu erhalten.

Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate → Beta-Updates → Aus. Bleiben Sie bei Ihrem aktuellen Build, bis die nächste öffentliche Version erscheint, und aktualisieren Sie dann normal.

Methode 3: Der „schnellste“ Rollback (Datenverlust in Kauf nehmen)

Wenn Sie Ihre Daten aus der iOS 26-Ära nicht benötigen:

Melden Sie sich von der Beta ab (falls zutreffend), wie oben beschrieben. Verwenden Sie Methode 1, um iOS 18 über IPSW wiederherzustellen. Als neu einrichten oder ein Backup wiederherstellen, das erstellt wurde, bevor Sie iOS 26 installiert haben.

Dies ist der unkomplizierteste Weg, seien Sie einfach ehrlich zu sich selbst bezüglich der Daten, die Sie verlieren werden.

Methode 4: Spezialisierte Drittanbieter-Software verwenden

Eine spezialisierte App kann sehr hilfreich sein, wenn Sie planen, Ihr Betriebssystem downzugraden. Zum Beispiel können Sie Tenorshare Reiboot für ein einfaches Downgrade von Ihrem iOS 26 ohne Datenverlust verwenden

Diese App ermöglicht Ihnen nicht nur ein sicheres Downgrade, sondern Sie können sie auch verwenden, um ein Backup all Ihrer Daten zu erstellen und wiederherzustellen, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dabei etwas zu verlieren.

Reiboot bietet auch viele andere Funktionen, die Sie zur Wartung Ihres Geräts verwenden können, daher ist es eine Lösung, die wirklich herausragt.

➡️Tenorshare Reiboot ausprobieren

Methode 5: Erweiterter, nicht unterstützter Weg, um mehr Daten zu behalten (auf eigenes Risiko)

Einige Power-User versuchen, Finder/iTunes zu „überlisten“, damit es ein neueres Backup auf einem älteren Betriebssystem akzeptiert, indem sie die Backup-Metadaten bearbeiten (z. B. Ändern von Product Version in Info.plist ) und dann wiederherstellen. Es kann funktionieren; es kann aber auch Daten beschädigen, Health-/Schlüsselbund-Elemente zerstören oder Stunden verschwenden.

Wenn Sie es versuchen, beachten Sie:

Es wird von Apple nicht unterstützt .

. Es kann während der Wiederherstellung fehlschlagen.

Sie sollten den Backup-Ordner zuerst duplizieren, damit Sie zurückkehren können.

Selbst wenn es wiederhergestellt wird, verhalten sich einige Apps/Daten nicht korrekt.

Wenn Ihre Daten wichtig sind, gehen Sie kein Risiko ein, bleiben Sie bei Methode 1 und bauen Sie aus synchronisierten Inhalten plus einem älteren Backup neu auf.

Wenn Sie die Backup-Metadaten bearbeiten möchten, lesen Sie unseren separaten Artikel.

Datenverlust, erklärt (was Sie behalten vs. was Sie verlieren)

Normalerweise sicher (wenn aktiviert): iCloud Fotos, Kontakte, Kalender, Notizen, Erinnerungen, Safari-Daten, Nachrichten in iCloud, Mail, App Store-Käufe.

iCloud Fotos, Kontakte, Kalender, Notizen, Erinnerungen, Safari-Daten, Nachrichten in iCloud, Mail, App Store-Käufe. Oft gefährdet: App-Daten, die nicht mit der Cloud synchronisiert werden, nur lokal vorhandene Videos/Sprachmemos, Anrufliste, Wallet-Pässe, die nicht erneut heruntergeladen wurden, Health/Aktivität, wenn Sie keine verschlüsselten Backups verwenden.

App-Daten, die nicht mit der Cloud synchronisiert werden, nur lokal vorhandene Videos/Sprachmemos, Anrufliste, Wallet-Pässe, die nicht erneut heruntergeladen wurden, Health/Aktivität, wenn Sie keine Backups verwenden. Backups von neuerem iOS → älterem iOS: im Allgemeinen nicht wiederherstellbar.

Tipp: Bevor Sie ein Downgrade durchführen, öffnen Sie jede kritische App und bestätigen Sie, dass sie mit einem Cloud-Konto synchronisiert wird. Exportieren Sie alles, was nicht synchronisiert wird.

Fehlerbehebung

Wiederherstellungsfehler (-3194, etc.) : falsche IPSW oder Apple hat die Signierung eingestellt. Laden Sie die richtige Datei herunter oder akzeptieren Sie, dass Sie kein Downgrade durchführen können.

: falsche IPSW oder Apple hat die Signierung eingestellt. Laden Sie die richtige Datei herunter oder akzeptieren Sie, dass Sie kein Downgrade durchführen können. Im Wiederherstellungsmodus feststecken : versuchen Sie es erneut, oder verwenden Sie den DFU-Modus (eine tiefere Wiederherstellung).

: versuchen Sie es erneut, oder verwenden Sie den (eine tiefere Wiederherstellung). Aktivierungsprobleme : überprüfen Sie die Apple-ID-Sperre, das Netzwerk und den SIM-/eSIM-Status.

: überprüfen Sie die Apple-ID-Sperre, das Netzwerk und den SIM-/eSIM-Status. Apps fehlen Daten nach der Wiederherstellung: melden Sie sich an, aktivieren Sie die Synchronisierung erneut und geben Sie ihr Zeit. Einige Apps laden Daten langsam erneut herunter.

FAQs

Kann ich auch auf dem iPad von iOS 26 auf iOS 18 downgraden? Ja. Derselbe Prozess, aber verwenden Sie die iPadOS 18 IPSW für Ihr genaues iPad-Modell. Kann ich dies ohne Computer tun? Nein. Sie benötigen Finder/iTunes für ein echtes Downgrade. Ohne Computer können Sie nur den Beta-Kanal verlassen und auf öffentliche Builds warten. Kann ich mein iOS 26 Backup auf iOS 18 wiederherstellen? Nicht offiziell. Backups neuerer Versionen können nicht auf ältere iOS-Versionen wiederhergestellt werden. Das ist die Hauptursache für Datenverlust. Wird ein Downgrade meine Garantie ungültig machen? Nein. Aber der Support kann Sie bitten, ein Update durchzuführen, bevor Softwareprobleme behoben werden. Was, wenn Apple die Signierung von iOS 18 eingestellt hat? Sie können es nicht installieren. Ihre einzige Option ist die neueste signierte Version für Ihr Gerät.





Kurze Zusammenfassung

Bestätigen Sie, dass iOS 18 für Ihr Modell signiert ist. Sichern Sie und deaktivieren Sie „Wo ist?“. Laden Sie die korrekte IPSW herunter. Gehen Sie in den Wiederherstellungsmodus → Wiederherstellen mit IPSW in Finder/iTunes. Als neu einrichten oder ein älteres, kompatibles Backup wiederherstellen.

Fazit

Ein Downgrade von iOS 26 auf iOS 18 ist möglich, wenn Apple die ältere Firmware noch signiert. Es erfordert Vorbereitung und eine vollständige Wiederherstellung, aber sobald dies abgeschlossen ist, sind Sie wieder auf stabilem Boden mit weniger Fehlern und besserer App-Unterstützung. Denken Sie daran: Dies ist kein temporärer Schalter. Sie werden Ihr Gerät löschen, also sichern Sie zuerst und folgen Sie den Schritten sorgfältig.