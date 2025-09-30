Una filtración del iPad Pro M5 muestra un aumento del 35% en la GPU: ¿mejor para juegos?

Apple aún no ha anunciado el iPad Pro M5, pero las primeras filtraciones sugieren que la tableta podría ofrecer un salto significativo en el rendimiento gráfico. Una unidad de preproducción probada antes del lanzamiento muestra una mejora de la GPU de aproximadamente el 35% con respecto al modelo M4 del año pasado, lo que podría marcar una diferencia notable para las aplicaciones y los juegos con gran carga gráfica.

Primer vistazo al iPad Pro M5 de Apple aún no lanzado

El canal de tecnología ruso Wylsacom publicó lo que parecen ser las primeras pruebas de desempaquetado y benchmark del nuevo iPad Pro con el chip M5 de Apple. Según el canal, el modelo probado era una variante Wi-Fi de 13 pulgadas con 256 GB de almacenamiento.

A primera vista, Apple no ha cambiado mucho en términos de diseño de hardware. El iPad Pro M5 mantiene el mismo tamaño, colores y chasis que la versión M4. Incluso los accesorios existentes, como el Magic Keyboard y la funda Folio, siguen siendo compatibles. Esta continuidad puede decepcionar a los usuarios que esperaban una renovación visual, pero los verdaderos cambios están bajo el capó.

Los resultados de los benchmarks muestran importantes mejoras en la GPU

Los datos de los benchmarks filtrados apuntan a un importante aumento del rendimiento donde más importa para las tareas exigentes: los gráficos. Las puntuaciones de Geekbench 6 muestran:

Rendimiento de un solo núcleo: 10% más rápido

10% más rápido Rendimiento multinúcleo: 15% más rápido

15% más rápido Rendimiento de la GPU: 34–35% más rápido

En términos reales, esto significa que el iPad Pro M5 puede renderizar imágenes complejas, ejecutar herramientas de diseño 3D y procesar contenido con muchos efectos de forma más eficiente. Los juegos que tenían dificultades para alcanzar velocidades de fotogramas constantes en el M4 ahora podrían ejecutarse con mayor fluidez. Aunque el iPad Pro no se comercializa como una tableta para juegos, este nivel de crecimiento de la GPU es suficiente para acercarlo a los dispositivos dedicados a juegos.

También es mejor para creadores y usuarios avanzados

Una GPU más potente no solo beneficia a los juegos. Aplicaciones como Final Cut Pro, Blender y las herramientas de RA de gama alta dependen en gran medida del rendimiento gráfico. Si los números filtrados son ciertos, el iPad Pro M5 podría manejar estos flujos de trabajo más cómodamente, especialmente si se combina con el aumento de 12 GB de RAM (frente a los 8 GB del M4).

La filtración también señala la compatibilidad total con los accesorios existentes y las optimizaciones de iPadOS 26, incluidas las nuevas opciones de personalización de la interfaz. Eso sugiere que Apple está posicionando el iPad Pro M5 como una actualización directa para los usuarios actuales en lugar de un rediseño radical.

Si utilizas el iPad Pro para diseño gráfico, modelado 3D o edición de vídeo, el aumento del 35% de la GPU es más que un detalle de la hoja de especificaciones. Podría traducirse directamente en renderizaciones más rápidas y una multitarea más fluida. Y aunque el iPad Pro todavía no reemplazará a una consola de juegos, este salto lo hace más capaz de manejar títulos exigentes de la App Store o plataformas de streaming.

El iPad Pro M5 no reinventa la tableta de Apple, pero sus mejoras gráficas la convierten en el iPad más potente hasta la fecha. Si el rendimiento te importa más que un nuevo diseño, esta generación podría valer la pena la actualización.