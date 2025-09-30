M5 iPad Pro lek toont 35% GPU-verbetering – beter voor gaming?

Apple heeft de M5 iPad Pro nog niet aangekondigd, maar vroege lekken suggereren dat de tablet een aanzienlijke sprong in grafische prestaties zou kunnen leveren. Een pre-release exemplaar dat voor de lancering werd getest, toont een GPU-verbetering van ongeveer 35% ten opzichte van het M4-model van vorig jaar, wat een merkbaar verschil zou kunnen maken voor grafisch intensieve apps en games.

Eerste blik op Apple’s nog niet uitgebrachte M5 iPad Pro

Het Russische techkanaal Wylsacom publiceerde wat de eerste unboxing en benchmarktests lijkt te zijn van de nieuwe iPad Pro met Apple’s M5-chip. Volgens het kanaal was het geteste model een 13-inch Wi-Fi-variant met 256 GB opslagruimte.

Op het eerste gezicht heeft Apple niet veel veranderd aan het hardware-ontwerp. De M5 iPad Pro behoudt dezelfde afmetingen, kleuren en behuizing als de M4-versie. Zelfs bestaande accessoires zoals het Magic Keyboard en de Folio-hoes blijven compatibel. Deze continuïteit kan gebruikers teleurstellen die een visuele vernieuwing verwachtten, maar de echte veranderingen zitten onder de motorkap.

Benchmarkresultaten tonen aanzienlijke GPU-verbeteringen

De gelekte benchmarkgegevens wijzen op een grote prestatieverbetering waar het het belangrijkst is voor veeleisende taken: graphics. Geekbench 6-scores laten zien:

Single-core prestaties: 10% sneller

10% sneller Multi-core prestaties: 15% sneller

15% sneller GPU-prestaties: 34-35% sneller

In de praktijk betekent dit dat de M5 iPad Pro complexe visuals kan renderen, 3D-ontwerptools kan draaien en content met veel effecten efficiënter kan verwerken. Games die moeite hadden om consistente framerates te halen op de M4 zouden nu soepeler kunnen draaien. Hoewel de iPad Pro niet wordt gepromoot als een gaming-tablet, is deze GPU-groei voldoende om hem dichter bij dedicated gaming-apparaten te brengen.

Ook beter voor creators en power users

Een sterkere GPU is niet alleen gunstig voor games. Apps zoals Final Cut Pro, Blender en geavanceerde AR-tools zijn sterk afhankelijk van grafische prestaties. Als de gelekte cijfers kloppen, zou de M5 iPad Pro deze workflows comfortabeler kunnen verwerken, vooral in combinatie met het verhoogde 12 GB RAM (verhoogd van 8 GB op de M4).

Het lek vermeldt ook volledige compatibiliteit met bestaande accessoires en iPadOS 26-optimalisaties, inclusief nieuwe interface-aanpassingsopties. Dit suggereert dat Apple de M5 iPad Pro positioneert als een directe upgrade voor huidige gebruikers in plaats van een radicaal herontwerp.

Als je de iPad Pro gebruikt voor grafisch ontwerp, 3D-modellering of videobewerking, is de 35% GPU-verbetering meer dan een specificatie-detail. Het kan direct leiden tot snellere renders en soepeler multitasking. En hoewel de iPad Pro nog steeds geen spelconsole zal vervangen, maakt deze sprong hem geschikter voor het hanteren van veeleisende titels uit de App Store of streamingplatforms.

De M5 iPad Pro vindt Apple’s tablet niet opnieuw uit, maar de grafische verbeteringen maken hem de krachtigste iPad tot nu toe. Als prestaties voor jou belangrijker zijn dan een nieuw ontwerp, zou deze generatie de upgrade waard kunnen zijn.