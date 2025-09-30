Fuite sur l’iPad Pro M5 montrant une amélioration du GPU de 35 % – meilleur pour le jeu ?

Apple n’a pas encore annoncé l’iPad Pro M5, mais les premières fuites suggèrent que la tablette pourrait offrir un bond significatif en termes de performances graphiques. Un appareil pré-commercialisation testé avant le lancement montre une amélioration du GPU d’environ 35 % par rapport au modèle M4 de l’année dernière, ce qui pourrait faire une différence notable pour les applications et les jeux gourmands en graphismes.

Premier aperçu de l’iPad Pro M5 non commercialisé d’Apple

La chaîne technologique russe Wylsacom a publié ce qui semble être le premier déballage et les tests de benchmark du nouvel iPad Pro avec la puce M5 d’Apple. Selon la chaîne, le modèle testé était une variante Wi-Fi de 13 pouces avec 256 Go de stockage.

À première vue, Apple n’a pas beaucoup changé en termes de design matériel. L’iPad Pro M5 conserve la même taille, les mêmes couleurs et le même châssis que la version M4. Même les accessoires existants comme le Magic Keyboard et l’étui Folio restent compatibles. Cette continuité pourrait décevoir les utilisateurs qui s’attendaient à un rafraîchissement visuel, mais les vrais changements se trouvent sous le capot.

Les résultats des benchmarks montrent des gains significatifs pour le GPU

Les données de benchmark divulguées indiquent une amélioration majeure des performances là où cela compte le plus pour les tâches exigeantes : les graphismes. Les scores Geekbench 6 montrent :

Performance monocœur : 10 % plus rapide

10 % plus rapide Performance multicœur : 15 % plus rapide

15 % plus rapide Performance GPU : 34-35 % plus rapide

Concrètement, cela signifie que l’iPad Pro M5 peut rendre des visuels complexes, exécuter des outils de conception 3D et traiter du contenu riche en effets plus efficacement. Les jeux qui peinaient à atteindre des fréquences d’images constantes sur le M4 pourraient maintenant fonctionner plus fluidement. Même si l’iPad Pro n’est pas commercialisé comme une tablette de jeu, ce niveau de croissance du GPU est suffisant pour le rapprocher des appareils de jeu dédiés.

Meilleur aussi pour les créateurs et les utilisateurs avancés

Un GPU plus puissant ne profite pas qu’aux jeux. Des applications comme Final Cut Pro, Blender et les outils AR haut de gamme dépendent fortement des performances graphiques. Si les chiffres divulgués s’avèrent exacts, l’iPad Pro M5 pourrait gérer ces flux de travail plus confortablement, surtout associé à l’augmentation de la RAM à 12 Go (contre 8 Go sur le M4).

La fuite note également une compatibilité totale avec les accessoires existants et des optimisations d’iPadOS 26, y compris de nouvelles options de personnalisation de l’interface. Cela suggère qu’Apple positionne l’iPad Pro M5 comme une mise à niveau directe pour les utilisateurs actuels plutôt qu’une refonte radicale.

Si vous utilisez l’iPad Pro pour le design graphique, la modélisation 3D ou le montage vidéo, l’amélioration de 35 % du GPU est plus qu’un détail de fiche technique. Cela pourrait se traduire directement par des rendus plus rapides et un multitâche plus fluide. Et bien que l’iPad Pro ne remplacera toujours pas une console de jeu, ce bond le rend plus capable de gérer des titres exigeants de l’App Store ou des plateformes de streaming.

L’iPad Pro M5 ne réinvente pas la tablette d’Apple, mais ses gains graphiques en font l’iPad le plus puissant à ce jour. Si les performances comptent plus pour vous qu’un nouveau design, cette génération pourrait valoir la mise à niveau.